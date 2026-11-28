Сингапур обсуждает с США условия доступа к передовым полупроводникам
Вашингтон усилил контроль за экспортом чипов в четыре страны Юго-Восточной Азии.
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Сингапур ведет переговоры с Соединенными Штатами, чтобы сохранить доступ к передовым полупроводникам после ужесточения американских экспортных ограничений. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Ган Ким Ён.
Как сообщает The Edge Singapore, по словам вице-премьера, власти пересматривают процедуры контроля, чтобы не допустить незаконной торговли чипами через территорию Сингапура.
В ноябре администрация президента США Дональда Трампа усилила надзор за экспортом передовых процессоров в Сингапур, Малайзию, Таиланд и Индонезию. Ограничения также распространяются на поставки чипов зарубежным центрам обработки данных, которые могут предоставлять китайским компаниям удаленный доступ к современным процессорам и серверам для искусственного интеллекта.
Ранее Financial Times сообщила, что партнеры Nvidia, включая Super Micro Computer и Dell Technologies, предупредили покупателей в этих четырех странах о задержках поставок. При этом Ган Ким Ён отметил, что правительство Сингапура пока не подтвердило приостановку поставок и продолжает обсуждать ситуацию с местными компаниями.
«Мы продолжим работать с США, чтобы помочь нашим компаниям сохранить надежный доступ к передовым чипам», — заявил заместитель премьер-министра.
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