Сингапур ведет переговоры с Соединенными Штатами, чтобы сохранить доступ к передовым полупроводникам после ужесточения американских экспортных ограничений. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Ган Ким Ён.

Как сообщает The Edge Singapore, по словам вице-премьера, власти пересматривают процедуры контроля, чтобы не допустить незаконной торговли чипами через территорию Сингапура.

В ноябре администрация президента США Дональда Трампа усилила надзор за экспортом передовых процессоров в Сингапур, Малайзию, Таиланд и Индонезию. Ограничения также распространяются на поставки чипов зарубежным центрам обработки данных, которые могут предоставлять китайским компаниям удаленный доступ к современным процессорам и серверам для искусственного интеллекта.

Ранее Financial Times сообщила, что партнеры Nvidia, включая Super Micro Computer и Dell Technologies, предупредили покупателей в этих четырех странах о задержках поставок. При этом Ган Ким Ён отметил, что правительство Сингапура пока не подтвердило приостановку поставок и продолжает обсуждать ситуацию с местными компаниями.