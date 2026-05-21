487 млн тенге задержанной зарплаты выплатили в Алматинской области

В Алматинской области с начала года зафиксированы случаи крупной задолженности по заработной плате на общую сумму 487 млн тенге.

Нарушения выявлены в двух организациях, где работники длительное время не получали заработанные деньги. В результате принятых мер прокуратуры задолженность полностью погашена, а права 1626 сотрудников восстановлены.

Согласно трудовому законодательству Казахстана, заработная плата должна выплачиваться не реже одного раза в месяц и не позднее первой декады следующего месяца. Однако на практике эти требования были нарушены.

Отдельный случай произошел в Енбекшиказахском районе региона. Так, частная школа ALTYN ADAM задолжала 134 педагогам 75,9 млн тенге. Учителя длительное время не получали выплаты.

После вмешательства надзорного органа долг был полностью закрыт, и работники получили заработную плату в полном объеме.

Отметим, что с начала года в регионе восстановлены трудовые права 18 839 граждан.