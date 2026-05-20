Как теперь будут проходить выпускные в Казахстане

В казахстанских школах подходит к завершению 2025-2026 учебный год.

Как сообщили в Министерстве просвещения, по всей республике школу заканчивают более 3,9 миллиона школьников, включая свыше 215 тысяч выпускников 11 классов.

Около 31 тысячи учеников 9 классов претендуют на аттестат с отличием, а среди одиннадцатиклассников таких около 18 тысяч. В школах страны работают более 420 тысяч педагогов.

Значительные изменения коснулись и школьной инфраструктуры. В рамках национального проекта "Келешек мектептері" в Казахстане уже открыто 217 новых школ, из них 84 – в сельской местности. В этих школах учатся более 220 тысяч детей.

Главное нововведение этого года связано с выпускными мероприятиями. В стране ужесточены правила их проведения. Теперь школьные торжества запрещено организовывать в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе.

Также полностью запрещены сборы денег с родителей и учащихся, а также любые требования подарков и других материальных ценностей в честь окончания школы.

Все церемонии вручения аттестатов и дипломов будут проходить только в самих школах. Это решение направлено на обеспечение безопасности, поддержание порядка и формирование более сдержанного и равного формата школьных мероприятий по всей стране.

В школах также пройдет единый классный час 25 мая под названием "Білімім – Отаныма!", где подведут итоги года и обсудят достижения учеников.