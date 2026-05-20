МИД РК раскрыл, за что казахстанец получил пожизненный срок в ОАЭ

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с заявлением по поводу гражданина Казахстана, задержанного в Объединённые Арабские Эмираты и приговорённого к пожизненному лишению свободы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

"Указанное уголовное дело относится к категории тяжких преступлений, связанных с похищением человека, незаконным лишением свободы, причинением тяжкого вреда здоровью, а также посягательством на честь и спокойствие", - отметил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев на брифинге в ведомстве.

По его словам, по данному делу была подана апелляционная жалоба.

"В настоящее время в связи с подачей апелляционной жалобы приговор суда не вступил в законную силу. Дело находится на особом контроле Министерства иностранных дел и посольства", - уточнил Ерлан Жетыбаев.

О каком деле идет речь

Напомним, еще 22 апреля 2026 года заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев прокомментировал информацию о том, что 22-летний казахстанец Ернур Алмахан был приговорен в Объединенные Арабские Эмираты к пожизненному лишению свободы.

Тогда он сообщил, что речь идет о решении суда первой инстанции Дубая, которое еще не вступило в законную силу, поскольку по делу была подана апелляция.

"Сейчас первоочередной задачей является завершение всех судебных процедур, после чего могут быть приняты дальнейшие решения", - заявил Алибек Бакаев.

По его словам, вопрос экстрадиции на тот момент не рассматривался. Он также отметил, что защитой казахстанца занимаются адвокаты, а Генеральное консульство Казахстана в Дубае оказывает необходимое содействие.

Кроме того, в МИД тогда сообщили, что родственники осужденного официально в ведомство не обращались.

По каким статьям вынесен приговор

Алибек Бакаев уточнил, что казахстанцу вменяются тяжкие нарушения законодательства, однако отказался раскрывать детали дела.

"Речь идет о ряде нарушений законодательства, причем тяжких. Я не хотел бы вдаваться в детали. Думаю, достаточно поднять судебное решение - там все нарушения подробно указаны", - отметил замминистра.

В министерстве подчеркнули, что Казахстан в подобных ситуациях оказывает своим гражданам необходимую консульскую и правовую поддержку.