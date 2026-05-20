Квартиры за ЕНТ: Аймагамбетов сделал заявление

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал ситуацию с вручением квартир и автомобилей выпускникам, набравшим высокие баллы на ЕНТ. По его словам, неправильно представлять такие достижения исключительно как заслугу подготовительных центров, передает корреспондент BAQ.KZ.

В первую очередь депутат поздравил выпускников, показавших высокие результаты.

"От всей души поздравляю выпускников, набравших 140 и 130 баллов. Это результат большого упорства, знаний, квалификации и совместного труда родителей, ребёнка и школы. Поэтому такие достижения - это радостное событие", - сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, нет ничего плохого в том, что выпускникам дарят различные подарки.

"Если детям дарят квартиры, автомобили или другие подарки, на мой взгляд, в этом нет ничего плохого. Почему мы должны быть против? Конечно, здесь есть и вопрос маркетинга. Компании хотят заявить о себе и показать, что “наш выпускник добился такого результата”. Это вполне понятно", - отметил депутат.

При этом Аймагамбетов подчеркнул, что считать высокие результаты исключительно заслугой краткосрочных подготовительных центров было бы неверно.

"Не существует какой-то особой технологии, которая за месяц, три месяца или даже за год позволит подготовить ребёнка на 140 баллов. Если выпускник набрал 140 баллов, поступил в Гарвард, Назарбаев Университет или НИШ, то это прежде всего результат нашей системы образования, труда школьных учителей, поддержки родителей и усилий самого ребёнка", - заявил он.

По мнению депутата, подготовительные центры действительно вносят определённый вклад, однако основная заслуга принадлежит школьным учителям.

"Конечно, дополнительные центры помогают, обучают определённым методикам. Но основная работа - это труд учителей, которые зачастую остаются незаметными. Поэтому неправильно полностью приписывать такие результаты заслуге одного центра", - сказал Асхат Аймагамбетов.

