На брифинге в правительстве журналист задал вопрос о нашумевшем высказывании в соцсетях о том, что стоимость проезда в автобусах якобы может вырасти до 500 тенге, передает корреспондент BAQ.KZ.

"С экономической точки зрения, при каких условиях тариф действительно может достичь такого уровня? Есть ли экономические основания для этого?", – прозвучал вопрос.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что единственной экономической предпосылкой для роста тарифа может стать увеличение себестоимости перевозок.

"Это, например, рост цены на бензин. Но каждая компания, которая принимает решение о повышении тарифа, делает это исходя из коммерческих факторов – спроса и предложения", – пояснил Амрин.

В свою очередь вице-министр финансов Ержан Биржанов подчеркнул, что речь идет лишь о частном мнении специалиста, а не о позиции правительства.

"Это было мнение отдельного эксперта, который говорил о 500 тенге. Естественно, общественный транспорт ориентирован на широкие слои населения, и резкого повышения тарифа не будет. Государство при необходимости окажет поддержку, если цены начнут расти", – сказал он.

Ранее в социальных сетях активно обсуждались заявления о том, что стоимость проезда в автобусах в Казахстане якобы должна составлять 500 тенге. В министерствах заверили: оснований для такого повышения нет.