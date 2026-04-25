Казахстанский всадник взял золотую медаль в Ташкенте
Вчера 2026, 23:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
192Фото: Министерство туризма и спорта РК
В Ташкенте очередную золотую медаль международного турнира по конному спорту завоевал Олег Соколенко, передает BAQ.kz.
Он победил в маршруте с препятствиями 125 см на лошади SHENANIGAN. Это уже третья золотая медаль Казахстана на этом турнире.
Ранее отличились Бекжан Байжанулы (KING DIAMOND, 120 см) и Ксения Баталова (LADY DI, 140 см), также завоевавшие золото в своих маршрутах.
Отметим, Соколенко уже добавил в копилку сборной серебро в маршруте 140 см на CINDERELLA и бронзу в маршруте 120 см на SHENANIGAN.
Ещё одну бронзовую медаль завоевала Нурила Турысбекова на QUIBELLE VAN D’ABELENDREEF.
На данный момент у Казахстана 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Турнир завершится 26 апреля.
