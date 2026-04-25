У жителя Атырау изъято 501,9 кг рыбы осетровых пород
Прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за покупку осетровой рыбы и икры.
Защита экологии и сохранение биоразнообразия Урало-Каспийского бассейна являются одними из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры Атырауской области, передает BAQ.KZ.
Особое внимание вызывает незаконный оборотредких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе рыб осетровых пород и их дериватов. Проведенный анализ показывает, что незаконный вылов зачастую стимулируется потребительским спросом со стороны граждан, приобретающих браконьерскую продукцию.
По итогам 2025 года органами уголовного преследования области зарегистрировано 30 правонарушений в сфере экологии. В течение 2025 года в суд с обвинительным актом направлено 11 уголовных дел, по которым осуждено 10 лиц.
Прокуратура обращает особое внимание граждан на то, что согласно статьям 339 и 339-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан уголовной ответственности подлежат не только лица, осуществляющие незаконную добычу (браконьеры), но и те, кто незаконно приобретает, хранит, сбывает или перевозит редких животных и их части (покупатели и перекупщики).
Так, в текущем году приговором суда к уголовной ответственности привлечен житель Атырау у которого в ходе обыска автотранспорта было обнаружено и изъято 501,9 кг рыбы осетровых пород. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет. Также суд обязал его возместить более 304 млн тенге в виде материального ущерба и государственной пошлины.
Незнание закона не освобождает от ответственности. Приобретая рыбу и икру сомнительного происхождения без соответствующих разрешительных документов у частных лиц, вы становитесь соучастником уголовного правонарушения, - предупреждает прокуратура.
