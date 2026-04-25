В СКО женщину приговорили к 14 годам за убийство знакомого

В Северо-Казахстанской области суд вынес приговор 53-летней жительнице Кызылжарского района, признанной виновной в убийстве знакомого, передает BAQ.KZ со ссылкой на Qazaqstan Media.

По материалам дела, трагедия произошла 27 февраля. Вечером к женщине без приглашения пришёл нетрезвый мужчина и попросился переночевать. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры обвиняемая нанесла удар топором в область затылка, от которого мужчина скончался на месте.

После произошедшего она не обратилась за помощью в экстренные службы. По данным следствия, женщина скрыла следы преступления, а тело перенесла в комнату и спрятала под кроватью. В течение нескольких дней она продолжала вести обычный образ жизни, пока сотрудники полиции, проводя розыскные мероприятия, не обнаружили тело в её квартире.

Суд квалифицировал действия подсудимой как умышленное убийство. Доводы защиты о неосторожности были отклонены, поскольку удар был нанесён в жизненно важную область.

С учётом рецидива преступлений суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности, а также обязал пройти лечение от алкогольной зависимости.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.