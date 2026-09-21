53 судебных исполнителя скрыли доходы на 535 млн теңге

В Павлодарской области прокуратура проверила налоговую дисциплину частных судебных исполнителей и нашла крупную сумму незадекларированных доходов. Из 73 проверенных ЧСИ у 53 выявили доходы, которые не были отражены в отчетности, передает BAQ.KZ.

После вмешательства прокуратуры судебные исполнители добровольно задекларировали 535,6 млн теңге.

На этом история не закончилась. По итогам камерального контроля в бюджет дополнительно начислили и уплатили более 53 млн теңге индивидуального подоходного налога.

Еще 10,2 млн теңге взыскали в виде пени за несвоевременную уплату налогов.

То есть общий объем платежей в бюджет по итогам проверки превысил 63 млн теңге.

Прокуратура продолжает проверять полноту и своевременность уплаты налогов.

В отношении частных судебных исполнителей, которые не устранили выявленные нарушения, рассматривается вопрос о проведении налоговых проверок.