55 несовершеннолетних задержали по наркоделам в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане за семь месяцев 2026 года по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 55 несовершеннолетних. Из них 32 подозреваются в сбыте наркотических средств.
Почему подростки оказываются в наркосреде
В Министерстве внутренних дел отмечают, что особую обеспокоенность вызывает вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Подростков могут использовать для распространения запрещенных веществ, в том числе через интернет и мессенджеры.
В связи с этим правоохранительные органы усиливают не только оперативную работу, но и профилактику среди молодежи.
Сколько наркопреступлений выявили
Всего за семь месяцев в стране выявлено около 4,5 тысячи наркоправонарушений.
Правоохранители ликвидировали 17 очагов производства синтетических наркотиков и пресекли деятельность семи организованных преступных групп. По данным МВД, задержаны девять лидеров и 41 участник ОПГ.
Сколько наркотиков изъяли
За отчетный период из незаконного оборота изъято 865 кг синтетических наркотиков. По данным ведомства, это миллионы потенциальных доз, которые не попали к потребителям.
Как защищают молодежь
С начала года субъектами профилактики проведено более 14 тысяч антинаркотических мероприятий. Их участниками стали свыше двух миллионов подростков и молодых людей.
Кроме того, в СМИ и социальных сетях опубликовано около 24 тысяч материалов, направленных на предупреждение распространения наркотиков и повышение осведомленности молодежи.
Что делают с наркобизнесом в интернете
Отдельное внимание уделяется цифровой среде и финансовым схемам наркоторговли. В Казахстане заблокировано 8,5 тысячи наркосайтов.
Также заморожено 10 тысяч банковских карт и счетов на общую сумму 258 млн тенге. Ограничены транзакции по 215 тысячам иностранных карт, которые, по данным МВД, использовались в теневых финансовых схемах.
В ведомтсве иподчеркивают, что работа по противодействию наркопреступности и защите молодежи от вовлечения в наркосреду будет продолжена.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее 130 свертков в машине и тайник с мефедроном нашли в Алматы и области.
После задержания полицейские отправились по месту его жительства.
Там нашли наркотические средства, электронные весы, упаковочный материал и другие предметы, предназначенные для фасовки запрещенных веществ.
На этом операция не закончилась. В Алматинской области сотрудники полиции нашли еще один тайник с крупной партией наркотиков.
По данным МВД, общий вес изъятого мефедрона составил два килограмма. В ведомстве подсчитали, что такая партия эквивалентна примерно 10 тысячам разовых доз.
Задержанный дал признательные показания. Его поместили в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование начато по статье 297 УК РК. По информации МВД, подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Читайте также:
Самое читаемое
- Изменится порядок аттестации педагогов: что учителям нужно знать с 1 сентября
- Что изменится для водителей старше 65 лет в Казахстане с 25 августа
- Казахстан представят девять таеквондисток на турнире в Тайюане
- Рыбакина может стать первой ракеткой мира, даже не сыграв на US Open
- В Алматы до 1 сентября частично ограничат движение по проспекту Абая