В Казахстане за семь месяцев 2026 года по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 55 несовершеннолетних. Из них 32 подозреваются в сбыте наркотических средств.

Почему подростки оказываются в наркосреде

В Министерстве внутренних дел отмечают, что особую обеспокоенность вызывает вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Подростков могут использовать для распространения запрещенных веществ, в том числе через интернет и мессенджеры.

В связи с этим правоохранительные органы усиливают не только оперативную работу, но и профилактику среди молодежи.

Сколько наркопреступлений выявили

Всего за семь месяцев в стране выявлено около 4,5 тысячи наркоправонарушений.

Правоохранители ликвидировали 17 очагов производства синтетических наркотиков и пресекли деятельность семи организованных преступных групп. По данным МВД, задержаны девять лидеров и 41 участник ОПГ.

Сколько наркотиков изъяли

За отчетный период из незаконного оборота изъято 865 кг синтетических наркотиков. По данным ведомства, это миллионы потенциальных доз, которые не попали к потребителям.

Как защищают молодежь

С начала года субъектами профилактики проведено более 14 тысяч антинаркотических мероприятий. Их участниками стали свыше двух миллионов подростков и молодых людей.

Кроме того, в СМИ и социальных сетях опубликовано около 24 тысяч материалов, направленных на предупреждение распространения наркотиков и повышение осведомленности молодежи.

Что делают с наркобизнесом в интернете

Отдельное внимание уделяется цифровой среде и финансовым схемам наркоторговли. В Казахстане заблокировано 8,5 тысячи наркосайтов.

Также заморожено 10 тысяч банковских карт и счетов на общую сумму 258 млн тенге. Ограничены транзакции по 215 тысячам иностранных карт, которые, по данным МВД, использовались в теневых финансовых схемах.

В ведомтсве иподчеркивают, что работа по противодействию наркопреступности и защите молодежи от вовлечения в наркосреду будет продолжена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР ІІМ | МВД РК (@qriim_mvdrk)

Ранее 130 свертков в машине и тайник с мефедроном нашли в Алматы и области.

После задержания полицейские отправились по месту его жительства.

Там нашли наркотические средства, электронные весы, упаковочный материал и другие предметы, предназначенные для фасовки запрещенных веществ.

На этом операция не закончилась. В Алматинской области сотрудники полиции нашли еще один тайник с крупной партией наркотиков.

По данным МВД, общий вес изъятого мефедрона составил два килограмма. В ведомстве подсчитали, что такая партия эквивалентна примерно 10 тысячам разовых доз.

Задержанный дал признательные показания. Его поместили в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование начато по статье 297 УК РК. По информации МВД, подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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