В Уральске 40-летний мужчина обустроил в подвале хозяйственной постройки целую систему для выращивания растений, предположительно конопли. Полиция пришла с обыском и нашла там свет, вентиляцию, удобрения и шесть кустов, передает BAQ.KZ.

Находка сделана во время оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора 2026».

Подвал оказался подготовлен основательно. Полицейские изъяли три вентилятора, два прожектора, панель с 14 светодиодными лампами и 29 упаковок удобрений.

В оборудованном помещении росли шесть растений, которые, по предварительным данным, относятся к конопле.

На этом обыск не закончился. Уже в жилом доме сотрудники полиции нашли еще шесть пакетов с семенами, предположительно того же растения.

По факту начато досудебное расследование. Происхождение семян, назначение оборудования и другие обстоятельства сейчас выясняют следователи.