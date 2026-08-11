130 свертков в машине и тайник с мефедроном нашли в Алматы и области

Обыск автомобиля 33-летнего мужчины в Алматы привел полицейских к новой партии наркотиков. Сначала в машине нашли 130 свертков с порошком, затем проверили жилье задержанного. Еще один тайник выявили уже в Алматинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В машине мужчины находились 130 свертков с порошкообразным веществом. После задержания полицейские отправились по месту его жительства.

Там нашли наркотические средства, электронные весы, упаковочный материал и другие предметы, предназначенные для фасовки запрещенных веществ.

На этом операция не закончилась. В Алматинской области сотрудники полиции нашли еще один тайник с крупной партией наркотиков.

По данным МВД, общий вес изъятого мефедрона составил два килограмма. В ведомстве подсчитали, что такая партия эквивалентна примерно 10 тысячам разовых доз.

В городе Алматы полицейскими задержан 33-летний мужчина, при обыске автомобиля которого обнаружено и изъято 130 свертков с порошкообразным веществом. В ходе проверки по месту жительства фигуранта изъяты наркотические средства, электронные весы, упаковочный материал и иные предметы, используемые для фасовки запрещенных веществ, - сообщил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Задержанный дал признательные показания. Его поместили в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование начато по статье 297 УК РК. По информации МВД, подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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