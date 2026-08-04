Наркоперевозчик пытался скрыться с 43 кг марихуаны в Жамбылской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области сотрудники полиции остановили автомобиль с особо крупной партией наркотиков.
Факт выявили в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026».
Что произошло
На 215-м километре трассы «Западная Европа – Западный Китай» сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с полицейскими Кордайского района остановили автомобиль Hyundai Elantra.
Водитель попытался скрыться от правоохранителей и съехал с дороги. При проверке выяснилось, что он управлял машиной без водительского права и находился в состоянии наркотического опьянения.
Что нашли в машине
Во время осмотра автомобиля служебная собака Сэм обнаружила признаки наличия запрещенных веществ.
В багажнике полицейские нашли четыре мешка с наркотическим веществом, которые были упакованы в черные полиэтиленовые пакеты. Установлено, что они принадлежали пассажиру автомобиля.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является высушенной марихуаной общей массой более 43 килограммов.
Что известно о расследовании
По данным следствия, подозреваемый планировал доставить крупную партию наркотиков в Алматы.
По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В отношении водителя также приняты меры за управление автомобилем без права управления и в состоянии наркотического опьянения. Он был арестован.
Ранее стало известно, что в Медеуском районе Алматы полицейские остановили автомобиль такси, в котором находились три несовершеннолетние девушки. Во время проверки у одной из них обнаружили несколько свёртков, перемотанных изолентой разных цветов. По предварительным данным, внутри находились вещества растительного происхождения и синтетические вещества в кристаллическом виде.
По версии следствия, девушка могла заниматься распространением запрещённых веществ через тайники. В ходе первоначальных мероприятий она призналась, что оставляла свёртки в определённых местах для дальнейшего сбыта.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе роль двух других несовершеннолетних, находившихся в автомобиле, а также лиц, которые могли вовлечь подростка в незаконную деятельность.
Читайте также:
Самое читаемое
- Заводы Carlsberg и PepsiCo строят в Алматинской области
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 августа
- Месси определился с будущим в сборной Аргентины
- Выложил видео с нарушениями в соцсетях: мотоциклист получил 10 суток ареста в Алматы
- Астанчанин четыре месяца караулил у дома бывшую сожительницу