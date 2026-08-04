Наркоперевозчик пытался скрыться с 43 кг марихуаны в Жамбылской области

В Жамбылской области сотрудники полиции остановили автомобиль с особо крупной партией наркотиков.

Факт выявили в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026».

Что произошло

На 215-м километре трассы «Западная Европа – Западный Китай» сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с полицейскими Кордайского района остановили автомобиль Hyundai Elantra.

Водитель попытался скрыться от правоохранителей и съехал с дороги. При проверке выяснилось, что он управлял машиной без водительского права и находился в состоянии наркотического опьянения.

Что нашли в машине

Во время осмотра автомобиля служебная собака Сэм обнаружила признаки наличия запрещенных веществ.

В багажнике полицейские нашли четыре мешка с наркотическим веществом, которые были упакованы в черные полиэтиленовые пакеты. Установлено, что они принадлежали пассажиру автомобиля.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является высушенной марихуаной общей массой более 43 килограммов.

Что известно о расследовании

По данным следствия, подозреваемый планировал доставить крупную партию наркотиков в Алматы.

По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В отношении водителя также приняты меры за управление автомобилем без права управления и в состоянии наркотического опьянения. Он был арестован.

Ранее стало известно, что в Медеуском районе Алматы полицейские остановили автомобиль такси, в котором находились три несовершеннолетние девушки. Во время проверки у одной из них обнаружили несколько свёртков, перемотанных изолентой разных цветов. По предварительным данным, внутри находились вещества растительного происхождения и синтетические вещества в кристаллическом виде.

По версии следствия, девушка могла заниматься распространением запрещённых веществ через тайники. В ходе первоначальных мероприятий она призналась, что оставляла свёртки в определённых местах для дальнейшего сбыта.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе роль двух других несовершеннолетних, находившихся в автомобиле, а также лиц, которые могли вовлечь подростка в незаконную деятельность.

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