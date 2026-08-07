Казахстанский паспорт занял 63-е место в мире: какие страны доступны без визы
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Казахстан вошел в первую половину международного рейтинга самых влиятельных паспортов мира.
Согласно последним данным, казахстанский паспорт занял 63-е место, предоставляя гражданам возможность посещать более 80 стран без визы или по упрощенной процедуре въезда.
Рейтинг оценивает паспорта стран по количеству направлений, доступных для путешествий без предварительного получения визы, с оформлением визы по прибытии или через электронную систему.
Сколько стран доступно
Граждане Казахстана могут путешествовать более чем в 80 стран мира без визы или с упрощенным оформлением въезда.
В последние годы Казахстан расширяет международные соглашения по упрощению визового режима, что способствует увеличению числа доступных направлений для граждан.
Кто в лидерах
Самым сильным паспортом мира признан паспорт Сингапура. Его владельцы могут въезжать в 192 страны без визы или по упрощенной процедуре.
Второе место разделили сразу три государства – Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты. Гражданам этих стран доступны поездки в 188 государств.
Третью позицию заняла Швеция. Ее граждане могут посещать 187 стран.
Какие паспорта сильнее
В первую десятку рейтинга вошли преимущественно европейские страны.
На четвертом месте расположились Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Испания – их гражданам доступны поездки в 186 стран.
Пятое место заняли Австрия, Греция, Мальта, Португалия и Швейцария – 185 стран.
На шестой позиции находятся Венгрия, Польша и Великобритания – 184 страны.
Седьмое место заняли Австралия, Канада, Чехия, Латвия, Малайзия, Новая Зеландия, Словакия и Словения – 183 страны.
Где Казахстан
Среди стран Центральной Азии Казахстан занимает одну из наиболее высоких позиций.
Возможности казахстанского паспорта шире, чем у паспортов Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. При этом разрыв с некоторыми государствами региона остается небольшим.
Как считают рейтинг
Позиция страны определяется количеством государств, куда граждане могут въезжать без визы, с электронной визой или с получением визы по прибытии.
Чем больше таких направлений, тем выше место паспорта в международном рейтинге.
Рост числа соглашений об упрощении визового режима позволяет Казахстану расширять возможности для международных поездок граждан и укреплять позиции казахстанского паспорта в мировых рейтингах.
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