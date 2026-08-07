Казахстан вошел в первую половину международного рейтинга самых влиятельных паспортов мира.

Согласно последним данным, казахстанский паспорт занял 63-е место, предоставляя гражданам возможность посещать более 80 стран без визы или по упрощенной процедуре въезда.

Рейтинг оценивает паспорта стран по количеству направлений, доступных для путешествий без предварительного получения визы, с оформлением визы по прибытии или через электронную систему.

Сколько стран доступно

Граждане Казахстана могут путешествовать более чем в 80 стран мира без визы или с упрощенным оформлением въезда.

В последние годы Казахстан расширяет международные соглашения по упрощению визового режима, что способствует увеличению числа доступных направлений для граждан.

Кто в лидерах

Самым сильным паспортом мира признан паспорт Сингапура. Его владельцы могут въезжать в 192 страны без визы или по упрощенной процедуре.

Второе место разделили сразу три государства – Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты. Гражданам этих стран доступны поездки в 188 государств.

Третью позицию заняла Швеция. Ее граждане могут посещать 187 стран.

Какие паспорта сильнее

В первую десятку рейтинга вошли преимущественно европейские страны.

На четвертом месте расположились Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Испания – их гражданам доступны поездки в 186 стран.

Пятое место заняли Австрия, Греция, Мальта, Португалия и Швейцария – 185 стран.

На шестой позиции находятся Венгрия, Польша и Великобритания – 184 страны.

Седьмое место заняли Австралия, Канада, Чехия, Латвия, Малайзия, Новая Зеландия, Словакия и Словения – 183 страны.

Где Казахстан

Среди стран Центральной Азии Казахстан занимает одну из наиболее высоких позиций.

Возможности казахстанского паспорта шире, чем у паспортов Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. При этом разрыв с некоторыми государствами региона остается небольшим.

Как считают рейтинг

Позиция страны определяется количеством государств, куда граждане могут въезжать без визы, с электронной визой или с получением визы по прибытии.

Чем больше таких направлений, тем выше место паспорта в международном рейтинге.

Рост числа соглашений об упрощении визового режима позволяет Казахстану расширять возможности для международных поездок граждан и укреплять позиции казахстанского паспорта в мировых рейтингах.