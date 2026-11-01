72% казахстанской пшеницы относится к третьему классу: как это повлияет на экспорт?

Около 72% произведенной в стране мягкой пшеницы относится к третьему классу. При этом в 48% исследованных образцов содержание клейковины превышает 28%. Это позволяет не только обеспечить внутренний рынок качественным зерном, но и повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внешних рынках.

О значении качества зерна для продовольственной безопасности и экспорта корреспонденту BAQ.KZ рассказал руководитель управления развития орошаемого земледелия Министерства сельского хозяйства РК Ерсайын Досымбетов.

По его словам, качество зерна имеет не меньшее значение, чем объемы его производства. В первую очередь этот показатель напрямую влияет на обеспечение продовольственной безопасности страны и укрепление позиций казахстанской продукции на внешних рынках.

Несмотря на сложные погодные условия в этом году, нам удалось обеспечить высокие качественные показатели собранного урожая. Около 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, относится к третьему классу. В 48% исследованных образцов содержание клейковины превышает 28%. Это свидетельствует о высоких хлебопекарных свойствах зерна. В отдельных регионах показатели еще выше. К примеру, в Акмолинской области доля пшеницы третьего класса достигла 90%, а зерна категории Hi-Pro — 70%, — сообщил он.

По словам собеседника, достаточный объем качественной продовольственной пшеницы позволяет полностью покрывать внутренние потребности в зерне, муке и хлебобулочных изделиях, а также формировать необходимые запасы.

Качество зерна напрямую влияет и на наш экспортный потенциал. Казахстанская пшеница востребована на внешних рынках благодаря таким характеристикам, как высокое содержание белка и клейковины. Такое зерно особенно ценно для мукомольной промышленности, обладает высокой конкурентоспособностью и позволяет расширять географию экспортных поставок, — отметил Ерсайын Досымбетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане собрали 24,3 млн тонн зерна.