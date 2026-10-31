Более тысячи тонн сельхозпродукции привезли на ярмарку в Астану из Акмолинской области

Мясо, молочная продукция, овощи, натуральный мёд и изделия местных мастеров. В Астане проходит масштабная сельскохозяйственная ярмарка Акмолинской области, объединившая производителей из разных районов региона. Покупателям предложили более 50 видов продукции по ценам на 10-15% ниже среднерыночных. Сколько стоят продукты, что предлагают фермеры и как развивается сельское хозяйство области, выяснил корреспондент BAQ.KZ.

Более тысячи тонн продукции для жителей столицы

31 октября на территории ипподрома «Қазанат» свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители из 17 районов Акмолинской области, а также городов Кокшетау, Косшы и Степногорска. Для участников организовали 140 торговых мест, а общий объём привезённых товаров превысил тысячу тонн.

На прилавках можно было найти свежую говядину, конину, баранину, колбасные изделия, рыбу, молоко, сметану, сливочное масло, овощи, муку, крупы, яйца и другие товары местного производства.

По данным организаторов, на ярмарку доставили 250 тонн мяса и мясных изделий, 80 тонн молочной продукции, 375 тонн картофеля и овощей, 180 тонн муки, 20 тонн круп, 25 тонн растительного масла и пять тонн рыбной продукции. Также покупателям предложили 350 тысяч яиц.

Среди участников были ведущие предприятия региона, включая «Родина», «Акколь Құс», Burabay Milk, «Бижан», «Урожай», «Айбат», «ҚазГер Құс», Макинскую птицефабрику и другие хозяйства.

Главная особенность ярмарки – возможность приобрести продукты непосредственно у производителей. Для фермеров это дополнительная площадка для реализации товаров, а для жителей столицы – возможность выбрать свежую отечественную продукцию по доступным ценам.

Сколько стоит мясо на ярмарке

Одним из самых представленных видов продукции стало мясо. На торговых рядах покупателям предлагали различные части говяжьих туш, конину, баранину и мясные изделия.

Представитель Щучинского мясокомбината Надежда Волкова рассказала, что предприятие привезло свежую говядину из Акмолинской области. Независимо от выбранной части туши килограмм мяса стоил 3500 тенге.

«У нас свежее мясо. Лопатка, рёбра, задняя часть – всё по 3500 тенге за килограмм. Мясо привозят из разных сёл Акмолинской области. Спрос на нашу продукцию высокий», – рассказала продавец.

По её словам, предприятие ежедневно получает свежую мясную продукцию. Скот выращивают на пастбищах, а перед поступлением в продажу мясо проходит необходимые проверки.

На производстве работают технологи и ветеринарные специалисты, которые контролируют качество продукции. Предприятие также располагает соответствующими сертификатами.

«У нас каждый день свежий забой, ежедневно поступает продукция. Есть специалисты, технологи и ветеринарные врачи. Мясо проходит необходимые анализы и проверки», – отметила представитель мясокомбината.

Приобрести продукцию предприятия можно не только на сельскохозяйственных ярмарках. Мясокомбинат также реализует мясо через торговые точки в Щучинске.

Ещё один участник ярмарки, Сергей Шматко, представил покупателям конину и баранину. Килограмм конины продавали по 3700 тенге, баранины – по 3400 тенге.

Сергей рассказал, что занимается животноводством около двух лет. Он разводит лошадей, а участие в сельскохозяйственной ярмарке стало для него первым опытом.

«Покупатели в основном предпочитают конину. На ярмарке участвуем впервые», – поделился Сергей Шматко.

Участие в подобных мероприятиях позволяет небольшим хозяйствам представить свою продукцию жителям крупных городов, найти новых покупателей и получить дополнительную возможность для развития собственного дела.

Натуральный мёд по 2300 тенге от пчеловода с 13-летним стажем

Не меньший интерес представляла продукция пчеловодства. На ярмарке можно было приобрести мёд различных сортов, мёд в сотах и другие продукты пасеки.

Пчеловод Анатолий Добровольский приехал из посёлка Карнасай Аршалынского района Акмолинской области. Любимым делом он занимается более 13 лет.

В этот раз производитель привёз пять сортов мёда. Стоимость одного килограмма составила 2300 тенге.

«Сегодня мы привезли натуральный пчелиный мёд, мёд в сотах и другие продукты пчеловодства. Всего у нас пять сортов. Килограмм мёда на ярмарке продаём по 2300 тенге. Покупатели ожидают здесь более низких цен, и мы стараемся сделать для жителей и гостей столицы приятный подарок», – рассказал Анатолий Добровольский.

По словам пчеловода, все представленные сорта пользуются спросом. При выборе покупатели ориентируются на собственные предпочтения, вкус и аромат продукта.

Отдельно Анатолий Добровольский рассказал, на что следует обращать внимание при покупке мёда.

«Самое главное, чтобы мёд был натуральным. Покупателю стоит обращать внимание на кристаллизацию, вязкость, запах и вкус», – пояснил он.

Производитель также поделился результатами нынешнего сезона. По его словам, погодные условия в этом году оказались непростыми для пчеловодов. Продолжительная жара повлияла на сбор мёда, однако хозяйству удалось сохранить хорошие показатели.

«Этот год был сложным, наверное, для всех пчеловодов. Но в целом пчёлы показали неплохой результат. Мёда собрали немного меньше, чем в прошлом году. На это повлияла жара, но в целом результат нормальный», – отметил пчеловод.

Для Анатолия Добровольского ярмарки становятся возможностью напрямую познакомить покупателей со своей продукцией. Посетители могут попробовать разные сорта мёда, узнать об их особенностях и выбрать подходящий продукт.

Что говорят покупатели

Широкий ассортимент продукции и доступные цены позволяют жителям столицы приобретать необходимые товары в одном месте. На ярмарке представлены как продукты повседневного спроса, так и товары небольших фермерских хозяйств, которые не всегда можно встретить в обычных магазинах.

Посетители ярмарки отметили разнообразие представленной продукции и доступные цены. Многие пришли за продуктами повседневного спроса, которые можно приобрести напрямую у местных производителей.

«Пришла за мясом и молочной продукцией. Выбор хороший, цены вполне доступные. Удобно, что можно купить свежие продукты напрямую у производителей», – отметила местная жительница Евгения.

Положительно оценил проведение сельскохозяйственной ярмарки и житель города Косшы Нурлан.

«Такие ярмарки очень нужны. Здесь можно сравнить цены, выбрать качественные продукты и купить всё необходимое в одном месте. Хотелось бы, чтобы их проводили чаще», – поделился он.

Для жителей столицы такой формат торговли удобен возможностью выбирать продукцию разных хозяйств и напрямую узнавать у продавцов о её происхождении и особенностях производства.

Акмолинская область укрепляет продовольственный пояс столицы

Акмолинская область остаётся одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в Астану.

По официальным данным, регион обеспечивает около 40% потребности столицы в молочной продукции, порядка 30% – в мясе и около 80% – в пищевых яйцах.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал, что регион продолжает увеличивать производственные мощности, развивать животноводство и расширять поставки отечественной продукции.

В этом году в области ввели десять молочно-товарных ферм, рассчитанных в общей сложности на 6800 голов скота.

«Сегодня речь идёт не только об обеспечении столицы, но и всей страны качественной сельскохозяйственной продукцией. У нас также большие планы по экспорту самой качественной продукции на зарубежные рынки», – отметил Марат Ахметжанов.

Одним из перспективных направлений стало создание крупных мясных и молочных кластеров. Подобные проекты охватывают весь производственный процесс: от выращивания кормовых культур и племенного разведения скота до ветеринарного сопровождения, откорма и переработки продукции.

По словам главы региона, мясной кластер развивается в Ерейментауском, Аккольском районах и районе Биржан сал. В Целиноградском районе формируется крупный молочно-товарный кластер.

В числе ведущих предприятий молочного направления аким отметил хозяйство «Родина».

Большое внимание в области уделяется повышению продуктивности сельскохозяйственных животных. Для этого используются современные технологии и завозится племенной скот с высокими генетическими характеристиками.

Молочных животных привозят из европейских стран, а скот мясного направления – из Австралии.

В дальнейшем регион намерен развивать собственные репродукторные хозяйства, которые смогут обеспечивать племенным скотом не только местные предприятия, но и другие регионы Казахстана.

«В течение одного-двух лет мы планируем создать собственные репродукторные хозяйства. В дальнейшем сможем поставлять высокопродуктивный племенной скот в другие регионы и за рубеж. Это дополнительные доходы и постоянные рабочие места», – рассказал аким.

Развитие животноводческих кластеров должно способствовать увеличению производства мяса и молока, расширению переработки сельскохозяйственного сырья и созданию новых возможностей для местного бизнеса.

Научные исследования и современные технологии в животноводстве

Развитие мясного кластера Акмолинской области сопровождается внедрением новых технологий и привлечением зарубежного опыта.

Как сообщил Марат Ахметжанов, в этом году регион посетили специалисты из Канады. В течение месяца эксперты изучали кормовую базу, площади пастбищ, водные ресурсы и возможности региона для расширения животноводства.

По итогам исследований специалисты оценили потенциал области для откорма скота в 1,3 миллиона голов.

Аким подчеркнул, что реализация крупных сельскохозяйственных проектов требует предварительных расчётов и научного обоснования.

К исследовательской работе также привлекли специалистов Университета имени Шокана Уалиханова и Университета имени Абая Мырзахметова.

Подготовка проекта мясного кластера продолжалась около полутора лет. За это время были проведены исследования и реализованы пилотные проекты, позволившие оценить эффективность современных технологий откорма.

По словам главы региона, на отдельных фермах среднесуточный привес животных достигает полутора килограммов.

Применение новых подходов позволяет сельхозпроизводителям эффективнее использовать кормовые ресурсы и повышать производительность хозяйств.

Параллельно в области ведётся работа по развитию кормовой базы. Строятся предприятия по производству кормов, расширяется использование орошаемых земель.

Марат Ахметжанов сообщил, что в нынешнем году регион располагает достаточными запасами кормов для сельскохозяйственных животных.

В планах на следующий год – расширение площади орошаемых земель до 250 тысяч гектаров. Это направление рассматривается как один из факторов дальнейшего развития животноводства и обеспечения растущего поголовья необходимыми кормами.

Более шести миллионов тонн зерна собрали аграрии области

Наряду с животноводством Акмолинская область продолжает укреплять позиции в растениеводстве.

По словам Марата Ахметжанова, в этом году аграрии региона собрали более шести миллионов тонн зерна. Глава области назвал нынешний урожай одним из самых качественных за всю историю региона.

Около 90% собранного зерна составляет товарная продукция. Высокое качество урожая открывает дополнительные возможности для реализации зерна как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

В области также продолжается диверсификация посевных площадей. В этом году площади под пшеницей сократили на 400 тысяч гектаров, перераспределив их под выращивание масличных культур.

Урожай масличных культур превысил миллион тонн. По словам акима, спрос на такую продукцию остаётся высоким, а её рыночная стоимость может в несколько раз превышать стоимость пшеницы.

Одним из приоритетов региона становится развитие глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. В Аршалынском районе создана индустриальная зона республиканского уровня, где планируется строительство крупных перерабатывающих предприятий.

На первоначальном этапе предполагается организовать переработку до одного миллиона тонн продукции, а в последующие годы увеличить мощности до трёх миллионов тонн.

Новые предприятия позволят расширить производство готовых товаров с высокой добавленной стоимостью, создать рабочие места и увеличить экспортный потенциал региона.

Развитие переработки также открывает дополнительные возможности для фермерских хозяйств, которые смогут поставлять выращенную продукцию отечественным предприятиям.

Национальные орнаменты и изделия ручной работы

Помимо сельскохозяйственной продукции, на ярмарке были представлены изделия декоративно-прикладного искусства.

Среди участников – Таня Шидерхан, воспитатель специальной школы № 3 Астаны. Мастерица привезла авторские картины, украшения и изделия с казахскими национальными орнаментами.

Каждую работу она создаёт своими руками, используя различные ткани, декоративные элементы и традиционные узоры.

По словам Тани Шидерхан, казахские орнаменты имеют глубокое символическое значение. Некоторые из них связаны с народными представлениями о благополучии, защите от сглаза и добрых пожеланиях.

Мастерица старается сохранять национальные традиции и передавать их через собственное творчество. При этом рукоделие занимает важное место и в её профессиональной деятельности.

Таня Шидерхан работает с детьми с особыми образовательными потребностями. В спецшколе она использует элементы арт-терапии и знакомит воспитанников с декоративно-прикладным искусством.

Дети создают украшения, бусы, декоративные изделия, работают с тканями и учатся различать цвета. Такие занятия помогают развивать мелкую моторику, творческие способности и интерес к самостоятельной работе.

По словам воспитателя, многие задания проводятся в игровой форме. Это делает занятия более доступными и интересными для детей.

Участие в ярмарке позволило мастерице представить свои работы широкой аудитории и показать, как традиционное национальное искусство можно сочетать с современными образовательными подходами.

Продукция местных производителей становится доступнее

Сельскохозяйственная ярмарка Акмолинской области объединила крупные предприятия, небольшие фермерские хозяйства, пчеловодов и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Посетителям предложили широкий ассортимент отечественных товаров, а производители получили возможность напрямую представить свою продукцию жителям столицы.

По данным организаторов, цены на ярмарке были на 10-15% ниже среднерыночных. Такой формат торговли позволяет покупателям выбирать продукты с учётом семейного бюджета, а сельхозпроизводителям – расширять рынки сбыта.

Акмолинская область продолжает увеличивать объёмы производства мяса, молока, зерна и другой сельскохозяйственной продукции. В регионе строятся новые фермы, развиваются мясные и молочные кластеры, внедряются современные технологии и расширяются перерабатывающие мощности. Эти проекты направлены на дальнейшее укрепление продовольственного пояса столицы, поддержку отечественных производителей и обеспечение населения качественными продуктами питания.