В Алматы проверят инженерные сети и канализационную станцию в жилых комплексах

В Алматы во время объезда Турксибского района аким города Дархан Сатыбалды встретился с жителями нескольких жилых комплексов. Стороны обсудили благоустройство, работу общественного транспорта и состояние инженерной инфраструктуры.

В ЖК «Парасат» электросети и подстанция до сих пор находятся на балансе застройщика. Также жители столкнулись с проблемами в работе канализационной насосной станции, которая не соответствует установленным нормам и работает с перебоями.

Дархан Сатыбалды поручил проработать вопрос передачи электросетей на баланс города и организовать техническое обследование насосной станции. Если восстановить ее работу не удастся, будет рассмотрена возможность строительства нового объекта.

Еще один вопрос подняли жители ЖК «Тайм Сити». Речь идет о передаче котельной на баланс городских служб. Для этого застройщику необходимо устранить замечания, выявленные специалистами. После выполнения этих требований котельную смогут принять на баланс города.

По итогам встреч все обращения жителей взяты на контроль. По каждому из них определены дальнейшие меры, ответственные исполнители и сроки решения.