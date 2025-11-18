В Астане школа №108, построенная в рамках национального проекта "Келешек мектептері", активно внедряет современные форматы обучения, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

В образовательном учреждении функционируют специально оборудованные кабинеты для STEAM-направлений, а также кружки по робототехнике, инженерному моделированию и 3D-технологиям. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Школа начала работу 1 сентября 2024/2025 учебного года и за короткий срок стала одной из наиболее востребованных в новой социальной инфраструктуре города. На момент открытия в учреждение было принято 600 учеников, однако уже сегодня их число достигло 1202. Директор школы Гульназ Жарылкапова отмечает, что такая динамика отражает растущий авторитет школы и доверие со стороны родителей.

"Сегодня у нас работают 85 педагогов. Большинство учителей — профессионалы, прошедшие курсы повышения квалификации по обновленной образовательной программе и цифровой педагогике. Потенциал педагогического состава направлен на повышение качества образования, развитие исследовательских, творческих и познавательных способностей учащихся", — сказала Гульназ Жарылкапова.

Для эффективной организации образовательного процесса школа оборудовала 80 современных предметных кабинетов. В каждом из них установлены интерактивные панели, цифровые устройства, модульная мебель и специализированные учебно-методические материалы. По словам руководителя школы, такое оснащение помогает развивать у учащихся практические навыки и облегчает усвоение учебного материала.

Особое внимание уделено созданию комфортной среды для самостоятельной и проектной работы. Для этих целей в школе функционируют 16 коворкинг-зон, оснащённых мягкой мебелью, рабочими столами, ноутбуками и инструментами для творчества и исследований. Эти пространства формируют у учеников ключевые навыки XXI века — сотрудничество, коммуникацию и командную работу.

В школе также созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями. Функционируют кабинеты специалистов, служба психолого-педагогического сопровождения, работают логопеды и дефектологи. Инклюзивная образовательная среда разработана в соответствии с современными стандартами, обеспечивая доступность и безопасность для всех учащихся.

"В рамках реализации инновационной образовательной модели реализованы предметные и интеграционные проекты. Регулярно работают кружки STEAM-направления и элективные курсы, которые развивают инженерные навыки учащихся. Последовательно налажен учебный процесс с использованием цифровых образовательных ресурсов. Ведется работа внутришкольных методических объединений по развитию инклюзивного образования, разрабатываются индивидуальные учебные траектории для учащихся с особыми образовательными потребностями", — сообщила директор школы.

По её словам, воспитательная система основана на концепции "Образование, основанное на ценностях". В школе проходят мероприятия, направленные на формирование гражданской позиции, ответственности и трудолюбия учеников.