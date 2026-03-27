В Актюбинской области суд вынес приговор по делу об убийстве, произошедшем в пассажирском поезде Актобе – Алматы, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, в вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь. В какой-то момент между двумя мужчинами возник конфликт.

Ссора продолжилась в тамбуре вагона, где один из участников конфликта нанёс своему коллеге несколько ножевых ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Как сообщает генпрокуратура страны, суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Убийство») и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.