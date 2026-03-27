9 лет колонии: вынесен приговор по делу об убийстве в поезде Актобе – Алматы
Трагедия произошла в октябре прошлого года во время служебной поездки.
Вчера 2026, 23:11
Фото: commons.wikipedia
В Актюбинской области суд вынес приговор по делу об убийстве, произошедшем в пассажирском поезде Актобе – Алматы, передает BAQ.KZ.
По материалам дела, в вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь. В какой-то момент между двумя мужчинами возник конфликт.
Ссора продолжилась в тамбуре вагона, где один из участников конфликта нанёс своему коллеге несколько ножевых ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Как сообщает генпрокуратура страны, суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Убийство») и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
