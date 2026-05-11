Модернизацию погранперехода на границе Актюбинской области и России завершат в конце года

На границе Актюбинской области и Российской Федерации продолжается масштабная реконструкция пограничного пункта пропуска «Алимбет». При этом объект продолжает работать в штатном режиме — движение транспорта организовано через временный пункт пропуска, передает BAQ.KZ.

В рамках модернизации здесь строят административное здание, инспекционно-досмотровые комплексы, ангар углубленного контроля, а также специальный питомник для служебных собак. На сегодняшний день основная часть работ уже выполнена. Близится к завершению и прокладка водопровода.

По словам подрядчиков, необходимые металлоконструкции изготавливаются на заводе в Актобе и поэтапно доставляются на строительную площадку. Сейчас на объекте активно ведутся строительно-монтажные работы.

Как сообщил заместитель директора областного филиала АО «НК КазАвтоЖол» Курмангазы Исмайлов, старые здания на территории пункта полностью демонтированы. С начала реконструкции здесь уже выполнены земляные работы на площади 151 тысяча квадратных метров.

Завершить модернизацию планируют до конца года. Ожидается, что после запуска обновленный пункт пропуска позволит увеличить пропускную способность на границе и повысить эффективность контроля.