Адское пламя: в Астане вспыхнул газовоз
Сегодня 2026, 22:14
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Сегодня 2026, 22:14Сегодня 2026, 22:14
125Фото: МЧС РК
Жители столичного района Байконыр не на шутку перепугались: прямо на улице Ондирис полыхал огромный газовоз. Цистерна с газом в любой момент могла взлететь на воздух и разнести все вокруг. К счастью, в этой огненной ловушке никто из людей не пострадал. Когда на место ЧП прибыли первые расчеты пожарных, ситуация уже была критической. Из грузовика вырывались огромные языки пламени, а огонь перекинулся на сухую траву.
Спасателям пришлось действовать оперативно, счет шел на секунды. Пожар потушили максимально оперативно, не дав газу детонировать. Сейчас эксперты МЧС выясняют, из-за чего вспыхнула спецтехника.
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