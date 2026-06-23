Адское пламя: в Астане вспыхнул газовоз

Жители столичного района Байконыр не на шутку перепугались: прямо на улице Ондирис полыхал огромный газовоз. Цистерна с газом в любой момент могла взлететь на воздух и разнести все вокруг. К счастью, в этой огненной ловушке никто из людей не пострадал. Когда на место ЧП прибыли первые расчеты пожарных, ситуация уже была критической. Из грузовика вырывались огромные языки пламени, а огонь перекинулся на сухую траву.

Спасателям пришлось действовать оперативно, счет шел на секунды. Пожар потушили максимально оперативно, не дав газу детонировать. Сейчас эксперты МЧС выясняют, из-за чего вспыхнула спецтехника.