Важная тема LIVE: АЭС, тарифы и дефицит — честный разговор об энергетике Казахстана
Сегодня, 10:42
В программе "Важная тема Live" председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов расскажет о состоянии энергосетей, влиянии заморозки тарифов на качество услуг и перспективах атомной энергетики. Эксперт поделится мнением о том, почему без модернизации сетей и привлечения инвестиций Казахстан в ближайшие годы может столкнуться с серьёзным дефицитом электроэнергии.
