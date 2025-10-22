В программе "Важная тема Live" председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов расскажет о состоянии энергосетей, влиянии заморозки тарифов на качество услуг и перспективах атомной энергетики. Эксперт поделится мнением о том, почему без модернизации сетей и привлечения инвестиций Казахстан в ближайшие годы может столкнуться с серьёзным дефицитом электроэнергии.