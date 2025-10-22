  • 22 Октября, 11:12

Важная тема LIVE: АЭС, тарифы и дефицит — честный разговор об энергетике Казахстана

Сегодня, 10:42
коллаж BAQ.KZ
Сегодня, 10:42
Фото: коллаж BAQ.KZ

В программе "Важная тема Live" председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов расскажет о состоянии энергосетей, влиянии заморозки тарифов на качество услуг и перспективах атомной энергетики. Эксперт поделится мнением о том, почему без модернизации сетей и привлечения инвестиций Казахстан в ближайшие годы может столкнуться с серьёзным дефицитом электроэнергии. 

