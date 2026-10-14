АФМ раскрыла сеть дропов для онлайн-казино с оборотом больше 10 млрд теңге

Иностранцы приезжали в Казахстан, получали ИИН, сим-карту и банковский счет, а потом отдавали телефон с готовым банковским приложением чужим людям. Через такие счета шли деньги игроков онлайн-казино. Агентство по финансовому мониторингу пресекло работу двух преступных групп, через их карты прошло больше 10 млрд теңге. Пятерых подозреваемых арестовали.

Как работали «дроп-фермы»

Схему организовали так называемые процессинг-трейдеры. Они создавали «дроп-фермы», то есть собирали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, через которые потом гоняли чужие деньги. Самих владельцев счетов называют дропами.

Иностранцам, которые приезжали в Казахстан, оформляли ИИН, сим-карты и счета в банках. После этого телефоны с уже авторизованными банковскими приложениями передавали дроповодам, тем, кто управлял схемой.

Деньгами управляли через P2P-платформу. Она принимала платежи от игроков, автоматически их распознавала и выплачивала выигрыши. Часть расчетов между участниками схемы шла в криптовалюте.

89 карт и 20 телефонов

В Туркестанской области и Алматы задержали трех граждан Узбекистана. Они пользовались 89 казахстанскими банковскими картами. У них изъяли 20 дроп-телефонов. Через подконтрольные им карты прошло 500 млн теңге.

Вторую группу раскрыли в Жамбылской области. Ее участники создали свою дропперскую сеть в Таразе и Алматы и втягивали в схему граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

При обысках изъяли 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 сим-карт, 50 тысяч долларов, 27 тысяч USDT, четыре машины, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд теңге.

Суд санкционировал арест пятерых подозреваемых. Расследование продолжается, другие подробности не раскрывают, ссылаясь на статью 201 УПК.