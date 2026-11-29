Свой вклад в формирование нового состава маслихата Алматы вносят известные ученые, литераторы и художники города. Представители научной и творческой интеллигенции посетили избирательные участки мегаполиса и напомнили о значении гражданской активности для развития общества.

Известный казахстанский ученый, математик, академик Аскар Джумадильдаев принял участие во внеочередных выборах депутатов маслихата Алматы. После голосования ученый поделился своим мнением о роли граждан в общественной жизни страны. По его словам, участие в выборах — это не только право, но и гражданский долг каждого. Аскар Джумадильдаев подчеркнул, что от решений избирателей во многом зависит дальнейшее развитие города и страны, поэтому важно ответственно подходить к своему выбору.

Заслуженный деятель Казахстана, писатель и литературовед Нурдаулет Акыш (участок №693) призвал горожан выразить свою позицию через бюллетень.

"Сегодня я, как и любой гражданин, сделал свой выбор и проголосовал за кандидата. Призываю всех принять участие в голосовании. Своим выбором мы можем выразить гражданскую позицию», — сказал Нурдаулет Акыш.

Поэт Адилгазы Каирбеков (участок №624) отметил важность голосования ради благополучия будущих поколений.

«Мы хотим, чтобы Казахстан процветал, а наши дети жили в благополучной стране», - отметил он.

На избирательном участке №124 в Алматы проголосовал известный казахстанский художник, живописец и монументалист Талгат Тилеужанов — член Союза художников РК и Союза художников Нью-Йорка, участник творческой группы «IZDER», лауреат международной премии «ТҰРАН». Деятель искусства отметил важность участия каждого гражданина в общественной жизни страны и подчеркнул, что голосование является прямым проявлением гражданской ответственности.

«Наш сегодняшний голос — это отражение нашей ответственности за будущее страны. Поэтому я решил принять участие во внеочередных выборах депутатов маслихата и выразить свою гражданскую позицию», — сказал Талгат Тилеужанов.

Заслуженный деятель Казахстана Амантай Бергалиев напомнил о ключевой роли маслихатов в решении социально-экономических вопросов Алматы. Деятель культуры и советник ректора Амантай Бергалиев принял участие в голосовании, акцентировав внимание на том, что депутаты маслихатов играют ключевую роль в представлении интересов жителей и социально-экономическом развитии регионов.

Напомним, избирательные участки в Алматы будут открыты до 20:00, а для горожан без постоянной регистрации на 41 участке работает сервис однодневной прописки.

