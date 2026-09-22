Аким Актюбинской области раскритиковал подрядчика из-за задержки строительства моста

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров раскритиковал подрядную организацию за низкие темпы строительства нового моста через реку Жем на въезде в Эмбу. Об этом сообщили в акимате региона.

Мост строится на 92-м километре автодороги республиканского значения А-26 «Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз». Во время рабочей поездки по Шалкарскому району глава региона посетил строительную площадку и выразил недовольство работой генерального подрядчика — ТОО «СЕРВИС НС».

Поводом для критики стало не только отставание от графика, но и недавнее происшествие на объекте. В социальных сетях распространилось видео, на котором во время монтажа одна из мостовых балок упала и разломилась пополам.

По словам Шахарова, с момента его предыдущего визита летом работы практически не продвинулись.

«Когда я приезжал летом — картина была точно такой же. За всё это время установили от силы две балки! И одну из них вчера во время монтажа умудрились сломать. Сама балка стоит 15 миллионов тенге. Если у вас не хватает ресурсов и умения, не затягивайте время — отдайте работу профессионалам», — заявил аким области.

Представители подрядчика объяснили задержку переносом инженерных сетей — газопровода и водопровода. Однако глава региона подчеркнул, что это не должно влиять на сроки завершения проекта, и потребовал обеспечить проезд транспорта уже в текущем году.

Длина нового моста составит 100 метров. Аким области поручил подрядчику увеличить количество техники и специалистов и максимально использовать благоприятные погодные условия.

Подрядная организация обязалась устранить выявленные замечания и до конца года обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта.