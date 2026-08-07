Акмолинская пшеница укрепляет позиции на мировом рынке

Благоприятные агроклиматические условия, взвешенная стратегия диверсификации, применение передовых научных технологий и масштабная государственная поддержка позволили местным аграриям выйти на высокие показатели по темпам страды и качеству получаемой продукции.

В текущем сельскохозяйственном сезоне общая площадь посевов в крае составила 5,6 млн гектаров. Из них 4,5 млн отведено под зерновые и зернобобовые культуры, а 840 тыс. занято масличными. На первоначальном этапе обмолота в закрома поступило 85,6 тыс. тонн зерна. Параллельно завершается заготовка кормов для нужд животноводства: собрано 1,2 млн тонн сена (90% от намеченного плана), а также свыше 172 тыс. тонн сенажа.

Главной особенностью урожая этого года стали его высокие кондиции. Порядка 40% свежесобранных партий соответствует международным премиальным стандартам Hi-Pro. Значительное содержание клейковины и хорошие хлебопекарные свойства делают акмолинскую пшеницу востребованным сырьем на зарубежных рынках, в том числе для иностранных производителей макаронных изделий и мукомольной продукции высшего сорта. Передовиками по темпам уборки и качественным характеристикам традиционно выступают Есильский и Жаркаинский районы.

«Ценность акмолинского зерна – это результат сочетания благоприятных природных факторов, генетического потенциала современных культур и соблюдения научно обоснованных агротехнологий: от грамотного севооборота и оптимизации минерального питания до своевременной защиты растений», – отметила Татьяна Шелаева, ведущий научный сотрудник НПЦ зернового хозяйства им. А.И. Бараева, автор более 30 сортов пшеницы.

Высокая эффективность жатвы обеспечивается комплексной помощью правительства и местных исполнительных органов. В текущем году общий объем финансирования сельхозпроизводителей региона на проведение весенне-полевых и уборочных работ превысил 265 млрд теңге. Выделенные средства направлены на льготное кредитование по программе «Кен Дала-2», субсидирование, форвардный закуп и обновление машинно-тракторного парка.

Для успешного проведения уборки выделено 81,2 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива, а на полях задействовано свыше 14,5 тыс. единиц спецтехники. В почву внесено 433 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 1,7 раза превышает показатели двухлетней давности. Общая мощность инфраструктуры хранения в области достигает 7,3 млн тонн, включая 67 хлебоприемных предприятий и 1,5 тыс. хозяйственных складов, что гарантирует полную сохранность собранного хлеба.