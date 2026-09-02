В Петропавловске открылось первое представительство Казахского национального университета искусств

Еще больше молодых талантов смогут раскрыться в Петропавловске. В городе открылось первое региональное представительство Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой. К занятиям уже приступили 97 студентов, сообщает BAQ.KZ.

Обучение организовано по девяти образовательным программам. Они охватывают театральное, музыкальное, изобразительное, кино и телевизионное искусство.

Студенты будут осваивать актерское мастерство, вокал, традиционное музыкальное искусство, народные инструменты, эстрадное искусство, живопись, режиссуру художественного кино и другие творческие направления.

Для молодежи Северо-Казахстанской области открытие представительства означает возможность получить профессиональную подготовку по программам одного из ведущих творческих вузов страны, не уезжая из региона.

Проект запустили Министерство культуры и информации совместно с акиматом Северо-Казахстанской области в рамках развития творческого образования в регионах. В ведомстве рассчитывают, что новый формат поможет готовить специалистов для сферы культуры на местах и даст больше возможностей талантливой молодежи.

От академии музыки до университета искусств

История КазНУИ началась в 1998 году. Тогда в Астане была создана Казахская национальная академия музыки. В 2009 году учебное заведение получило новый статус и стало Казахским национальным университетом искусств.

Со временем перечень творческих специальностей расширился. В вузе появились направления, связанные с живописью, скульптурой, режиссурой, операторским искусством, сценографией, хореографией и искусствоведением.

В январе 2025 года университету официально присвоили имя оперной певицы Куляш Байсеитовой. Решение о присвоении имени ранее объявил Касым-Жомарт Токаев.

Теперь Петропавловск стал первым городом страны, где появилось региональное представительство КазНУИ. Первый набор составил 97 студентов, которые уже начали обучение по девяти программам.