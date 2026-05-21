Alatau City хотят превратить в казахстанский Charter City: Бозумбаев раскрыл детали проекта

Alatau City должен стать не просто новым городом на карте Казахстана, а площадкой, где будут тестироваться новые правила для бизнеса, инвесторов и технологий. В Правительстве предлагают создать для города специальный правовой режим, внедрить единое окно для госуслуг, предусмотреть налоговые преференции и закрепить долгосрочные гарантии для инвесторов. Об этом на пресс-конференции по реализации поручений Главы государства сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Международный опыт

По словам Бозумбаева, мировая практика показывает: одного специального статуса для города недостаточно. Важно, чтобы у местной администрации были реальные полномочия для оперативного принятия решений.

В качестве примера он привел китайские города Шэньчжэнь и Хайнань.

"Опыт Шэньчжэня и Хайнаня показывает, что местным администрациям в этих городах центральным правительством Китая были предоставлены широкие полномочия. Они могут принимать налоговые решения, администрировать сборы, управлять мерами поддержки. В результате решения принимаются оперативно, а функции не дублируются центральными государственными органами. Сегодня Шэньчжэнь - один из лидеров Китая, можно сказать, Китай следующего века", - сказал Канат Бозумбаев.

Он отметил, что Хайнань получил еще более широкие полномочия и развивается как торговый и инвестиционный хаб.

Специальный налоговый режим и единое окно

Бозумбаев сообщил, что для города Алатау предлагается предусмотреть полномочия по внедрению специального налогового режима и мер инвестиционной поддержки.

По его словам, это особенно важно для развития инновационных направлений. В частности, рассматривается использование воздушного пространства на высоте до 3000 метров.

"В прошлой неделе уже были первые демонстрационные полеты аэротакси. По опыту Дубая мы планируем внедрение механизма единого окна для регулирования и администрирования всех государственных услуг, включая налоговые преференции и выдачу бизнес-лицензий", - отметил заместитель Премьер-министра.

Он пояснил, что бизнес-лицензия фактически должна стать соглашением между инвестором и государством, где будут закреплены основные условия работы.

Инвесторам нужны долгосрочные гарантии

Отдельно Бозумбаев подчеркнул важность долгосрочных правил для инвесторов. По его словам, стратегические документы города Алатау не должны постоянно пересматриваться.

"Мы хотим один раз сделать долгосрочный мастер-план. На основе существующего генерального плана, который готовила компания Surbana Jurong из Сингапура, мастер-план внесет определенные коррективы. Но в течение долгосрочного периода мы не должны постоянно менять свое мнение. Город должен развиваться планомерно, допускаются только точечные изменения", - сказал он.

Заместитель Премьер-министра отметил, что развитие Alatau City планируется в основном за счет частных инвестиций. Государство, по его словам, будет участвовать прежде всего в создании социальной и базовой инфраструктуры.

"Инвесторы должны нам поверить. Для этого нужны долгосрочные гарантии, понятные правила игры и стабильность решений", - добавил Бозумбаев.

Почему не все новые города становятся успешными

Бозумбаев также сообщил, что Правительство изучило не только успешные, но и неудачные международные примеры создания новых городов и специальных зон.

По его словам, за последние 10 лет в мире было объявлено о создании более тысячи таких проектов, однако около 60% из них оказались неуспешными.

Среди основных причин он назвал отсутствие правовой и налоговой самостоятельности, избыточную бюрократию, медленное принятие решений, нерешенные земельные вопросы, недостаток финансирования инфраструктуры и слабую независимость институтов.

"Если эти факторы не учитывать, существует риск отсутствия интереса со стороны инвесторов. Поэтому при работе над Конституционным законом о специальном правовом режиме города Алатау все эти вопросы были учтены", - сказал он.

Alatau City как Charter City

По словам Бозумбаева, Глава государства неоднократно подчеркивал, что особый правовой статус - это не самоцель, а необходимый инструмент ускоренного экономического развития.

В рамках Конституционного закона в городе Алатау планируется сформировать специальный правовой режим, который охватит ключевые направления управления, инвестиций, бизнеса и внедрения инноваций.

"Думаем, что Алатау станет своего рода правовой и технологической песочницей для новых управленческих и инновационных решений. Если эти механизмы покажут эффективность, в дальнейшем их можно будет масштабировать", - отметил заместитель Премьер-министра.

Он добавил, что в международной практике подобные проекты известны как Charter City. По замыслу Правительства, Alatau City должен стать полноценной экосистемой для бизнеса, инвестиций и новых технологий.