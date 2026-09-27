Almaty Marathon собрал 16 тысяч участников и отправил вторсырье на переработку

27 сентября в Алматы состоялся 15-й юбилейный Almaty Marathon, который собрал 16 тысяч участников из более чем 60 стран. На стартах корпоративного фонда «Смелость быть первым», организующего марафон, раздельный сбор отходов действует с 2019 года.

Вторсырье собирали на нескольких этапах мероприятия — во время выдачи стартовых наборов, непосредственно на трассе и в финишной зоне.

С начала 2026 года на стартах фонда используют стаканчики из пластика PET 1. В отличие от стаканчиков, применявшихся ранее, их можно собирать отдельно и направлять на переработку.

Во время марафона волонтеры собирали пластиковые бутылки и стаканчики. После этого вторсырье сортировали и взвешивали, а затем подготовленное сырье передадут на переработку.

Как организован процесс раздельного сбора отходов на практике, показали в видео с марафона.