Президент распорядился комплексно проверить состояние дел в Министерстве обороны

В Казахстане создана комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, сообщает Акорда.

Соответствующее распоряжение подписано 26 сентября 2026 года. Проверка будет охватывать, в том числе, вопросы финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений.

Председателем комиссии назначена заместитель Председателя Совета Безопасности РК Аида Балаева. Заместителем председателя стал председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.

В состав комиссии также вошли:

заместитель Руководителя Администрации Президента Ержан Жиенбаев;

председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов;

руководитель Аппарата Совета безопасности Мурат Баймукашев;

министр финансов Мади Такиев;

первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев;

первый заместитель председателя КНБ Али Алтынбаев;

первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Комиссии поручено в семидневный срок доложить о первых результатах проведенной работы.

Распоряжение вводится в действие со дня его подписания.