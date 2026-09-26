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Президент распорядился комплексно проверить состояние дел в Министерстве обороны

Распоряжением Главы государства создана Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан.

26 Сентября 2026, 16:41
АВТОР
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Akorda.kz 26 Сентября 2026, 16:41
26 Сентября 2026, 16:41
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Фото: Akorda.kz

В Казахстане создана комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, сообщает Акорда.

Соответствующее распоряжение подписано 26 сентября 2026 года. Проверка будет охватывать, в том числе, вопросы финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений.

Председателем комиссии назначена заместитель Председателя Совета Безопасности РК Аида Балаева. Заместителем председателя стал председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.

В состав комиссии также вошли:

заместитель Руководителя Администрации Президента Ержан Жиенбаев;
председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов;
руководитель Аппарата Совета безопасности Мурат Баймукашев;
министр финансов Мади Такиев;
первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев;
первый заместитель председателя КНБ Али Алтынбаев;
первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Комиссии поручено в семидневный срок доложить о первых результатах проведенной работы.

Распоряжение вводится в действие со дня его подписания.

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