Президент распорядился комплексно проверить состояние дел в Министерстве обороны
Распоряжением Главы государства создана Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан.
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В Казахстане создана комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, сообщает Акорда.
Соответствующее распоряжение подписано 26 сентября 2026 года. Проверка будет охватывать, в том числе, вопросы финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений.
Председателем комиссии назначена заместитель Председателя Совета Безопасности РК Аида Балаева. Заместителем председателя стал председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.
В состав комиссии также вошли:
заместитель Руководителя Администрации Президента Ержан Жиенбаев;
председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов;
руководитель Аппарата Совета безопасности Мурат Баймукашев;
министр финансов Мади Такиев;
первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев;
первый заместитель председателя КНБ Али Алтынбаев;
первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.
Комиссии поручено в семидневный срок доложить о первых результатах проведенной работы.
Распоряжение вводится в действие со дня его подписания.
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