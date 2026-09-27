Данияра Елеусинова снова арестовали: что произошло в аэропорту Алматы
Инцидент произошёл 25 сентября.
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Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов получил 10 суток административного ареста после инцидента в аэропорту Алматы. Елеусинов должен был вылететь рейсом FlyArystan в Астану, однако во время посадки покинул самолёт и выбежал на перрон. После этого всех пассажиров высадили, а багаж отправили на повторный досмотр. Рейс задержали.
В департаменте полиции на транспорте сообщили, что медицинское освидетельствование выявило у спортсмена лёгкую степень алкогольного опьянения. Елеусинова привлекли сразу по пяти статьям КоАП — за появление в общественном месте в состоянии опьянения, курение в запрещённом месте, нарушение правил безопасности полётов, правил поведения на борту и мелкое хулиганство. В итоге суд назначил ему 10 суток ареста.
Это второй административный арест боксёра за несколько месяцев. В июле суд Астаны назначил ему 20 суток ареста и лишил водительских прав на семь лет после того, как он сел за руль в состоянии опьянения и стал участником трёх ДТП. В суде спортсмен признал вину. В августе Елеусинов публично рассказал о проблемах с алкоголем. По его словам, зависимость появилась после Олимпиады. Спортсмен также попросил не высмеивать его из-за этой проблемы.
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