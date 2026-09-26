Отопительный сезон стартовал в Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области начался поэтапный запуск отопления. На сегодняшний день тепло подали в 23 социальных объекта.

Первым централизованное отопление в этом году запустили в Есильском районе. 26 сентября отопительный сезон начнётся в районе имени Габита Мусрепова, 28 сентября — в Петропавловске, Жамбылском и Мамлютском районах. В остальных районах отопление планируют включить с 1 октября.

Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО Алишер Беспаев, подготовка региона к отопительному сезону близится к завершению.

«В области проведена масштабная работа по ремонту объектов тепло- и электроснабжения, подготовке котельных и обновлению тепловых сетей. На Петропавловской ТЭЦ проведён капитальный ремонт шести котлов и шести турбоагрегатов. Также вместо запланированных 3,5 км проложено 5,2 км теплосетей. Обновлены 1 273 км электросетей, проведены ремонтные и технические подготовительные работы на 206 подстанциях», — сказал он.

На подготовку районных котельных к отопительному сезону из бюджета выделили около 19 млн тенге. В Айыртауском районе и районе имени Габита Мусрепова ввели в эксплуатацию две новые центральные котельные. Кроме того, отремонтировали восемь котельных, закупили шесть новых и восстановили 1,5 км теплосетей.

По словам Алишера Беспаева, в Петропавловске все необходимые работы планируют завершить до конца недели. В регионе также сформирован достаточный запас топлива.

На железнодорожных тупиках находится 54 тыс. тонн угля, из них 14 тыс. тонн — в Петропавловске.