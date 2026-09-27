Алматы официально получил статус Спортивной столицы Содружества – 2026

В Алматы 27 сентября состоялась церемония вручения сертификата, подтверждающего статус города как «Спортивной столицы Содружества – 2026». Мероприятие прошло на площади Республики в рамках юбилейного Almaty Marathon. В церемонии приняли участие представители Казахстана и еще восьми стран СНГ, а также руководство спортивной отрасли и Исполнительного комитета Содружества.

В течение года Алматы принимает международные и республиканские соревнования, массовые старты и другие спортивные мероприятия. Особое внимание уделяется развитию массового спорта и спортивной инфраструктуры.

После церемонии в Алматы прошло заседание Совета по физической культуре и спорту государств – участников СНГ. Участники обсудили развитие сотрудничества, обмен опытом и дальнейшие совместные проекты в сфере спорта.