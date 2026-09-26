Казахстанские шахматистки приблизились к медалям Олимпиады

На 46-й шахматной Олимпиаде в Самарканде завершился десятый тур. Женская сборная Казахстана обыграла команду Франции со счётом 2,5:1,5 и сохранила место в числе лидеров, сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК. Средний возраст казахстанской команды составляет 19,5 года, тогда как французской сборной — 38,75 года.

На первой доске Бибисара Асаубаева завершила партию после 34-го хода и принесла Казахстану первое очко. Алуа Нурман сыграла вничью с Мари Себаг. Меруерт Камалиденова уступила Софи Милье. При этом решающей стала партия на четвёртой доске. 16-летняя Елназ Калиахмет сумела воспользоваться ошибкой Полин Гишар и вырвала победу после почти шести часов игры.

Таким образом, Казахстан победил Францию со счётом 2,5:1,5. После десяти туров в женском зачёте лидирует Китай с 18 очками. Казахстан занимает второе место с 17 очками. Далее идут Индия, Польша и Вьетнам — у каждой команды по 16 очков. Мужская сборная Казахстана также одержала победу в десятом туре, обыграв Туркменистан со счётом 3:1.

Сауат Нургалиев и Жандос Агманов выиграли свои партии, а Денис Махнёв и Алдияр Ансат завершили встречи вничью. В мужском зачёте лидирует Узбекистан с 18 очками. Индия набрала 17 очков. Германия, Украина и Венгрия имеют по 16 очков. Казахстан с 12 очками занимает 33-е место. Решающие партии 11-го тура состоятся завтра.