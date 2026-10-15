Алматы получил пять международных наград за продвижение туризма в Азии
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За январь–сентябрь 2026 года Алматы получил пять международных наград на туристских выставках в странах Азии. За это время представители туристической отрасли провели более 500 деловых встреч и заключили не менее 284 соглашений с зарубежными партнёрами. Об этом сообщили в управлении туризма города.
В течение девяти месяцев туристический потенциал Алматы представили на семи международных выставках в Индии, Китае, Южной Корее, Малайзии и Японии, включая Гонконг.
В Мумбаи город отметили за лучшее продвижение городского туризма, в Гуанчжоу — как самое популярное культурное направление, а в Сеуле — за лучшее оформление выставочного стенда. В Гонконге Алматы получил специальную награду за работу стенда, а в Куала-Лумпуре — за лучшую культурную программу.
На международных площадках представители туристической отрасли провели более 500 переговоров с зарубежными туроператорами, авиакомпаниями, гостиничными сетями и туристическими ассоциациями. Стороны обсуждали продвижение туристических возможностей Алматы, разработку новых маршрутов и расширение сотрудничества.
В рамках выставок также состоялись Almaty Tourism Day — специальные Дни туризма Алматы. Местные компании представили зарубежным партнёрам свои услуги и обсудили перспективы совместной работы.
Особое внимание на международных мероприятиях уделялось культурному, гастрономическому, событийномy и горному туризму, а также природным достопримечательностям Алматы и его окрестностей.
Участие в зарубежных выставках позволило городу расширить деловые связи с представителями туристической индустрии азиатских стран и представить свой туристический потенциал на новых международных площадках.
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