Американский миллионер после выигрыша $167 млн получил пятый арест

Американец Джеймс Фартинг выиграл в лотерею $167 млн, однако крупный приз не изменил его образ жизни. С апреля 2025 года мужчину пять раз задерживали полицейские. Последний инцидент произошёл в Джорджтауне, штат Кентукки. По данным полиции, Фартинг находился за рулём Ford Mustang в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его обнаружили спящим на парковке супермаркета при работающем двигателе.

Мужчину доставили в участок после того, как его не смогли сразу разбудить. До этого Фартинга обвиняли в нападении на полицейского, проникновении в чужой дом и краже $12 тыс., а также в нападении на женщину после прогулки на лодке. По данным The Smoking Gun, Фартингу 50 лет, около 30 из них он провёл в тюрьме.

Ранее он отбывал наказание за взяточничество и торговлю наркотиками, а также пытался проносить наркотики в заключение. Несмотря на многомиллионный выигрыш, проблемы с законом для американца продолжаются.