Армия без прикрас: в Казахстане снимают реалити-шоу «100 Sarbaz»

На полигоне «Амандык» в курортной зоне Бурабай стартовало военное реалити-шоу «100 Sarbaz», организованное Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан. Проект призван показать армейскую службу изнутри, повысить интерес молодежи к военной профессии и популяризировать патриотические ценности.

В шоу участвуют команды Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также представители спортивных клубов.

От Вооруженных сил Казахстана выступают сразу пять команд: Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска и Военный колледж имени Шокана Уалиханова. Каждая команда состоит из десяти участников.

За соревнованиями и жизнью участников в палаточном лагере круглосуточно следят камеры видеонаблюдения. Все происходящее транслирует телеканал Jibek Joly, а ведущим проекта стал актер театра и кино Даурен Сергазин.

Проект рассчитан на восемь выпусков. После каждого этапа команда, набравшая наименьшее количество баллов, покидает шоу. Финальные испытания завершатся 11 августа.

Организаторы отмечают, что главная цель проекта – показать реальные армейские будни, воспитать уважение к воинской службе и повысить интерес молодежи к защите Отечества.