Армия без прикрас: в Казахстане снимают реалити-шоу «100 Sarbaz»
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На полигоне «Амандык» в курортной зоне Бурабай стартовало военное реалити-шоу «100 Sarbaz», организованное Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан. Проект призван показать армейскую службу изнутри, повысить интерес молодежи к военной профессии и популяризировать патриотические ценности.
В шоу участвуют команды Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также представители спортивных клубов.
От Вооруженных сил Казахстана выступают сразу пять команд: Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска и Военный колледж имени Шокана Уалиханова. Каждая команда состоит из десяти участников.
За соревнованиями и жизнью участников в палаточном лагере круглосуточно следят камеры видеонаблюдения. Все происходящее транслирует телеканал Jibek Joly, а ведущим проекта стал актер театра и кино Даурен Сергазин.
Проект рассчитан на восемь выпусков. После каждого этапа команда, набравшая наименьшее количество баллов, покидает шоу. Финальные испытания завершатся 11 августа.
Организаторы отмечают, что главная цель проекта – показать реальные армейские будни, воспитать уважение к воинской службе и повысить интерес молодежи к защите Отечества.
Самое читаемое
- В Казахстане меняются правила работы: что важно знать с августа
- Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 8 августа
- Названы обладатели государственных грантов на обучение в вузах в Казахстане
- Восемь автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы в Алматы
- В Мангистау устранили препятствие для строительства завода за 1,3 млрд тенге