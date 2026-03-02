Аршавин или Сатпаев? Кайрат Боранбаев сделал выбор
Сегодня 2026, 04:00
88Фото: BAQ.KZ
Председателю наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрату Боранбаеву предложили в блиц-опросе выбрать между бывшим и нынешним игроками команды - Андреем Аршавиным и Дастаном Сатпаевым, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz
- Нужно выбрать одного: Сатпаев или Аршавин?
- Ох, это удар ниже пояса (смеется). Ну, с точки зрения будущего - Сатпаев, — ответил Боранбаев.
Для справки, Андрей Аршавин выступал за «Кайрат» с 2016 по 2018 год, проведя 108 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Дастан Сатпаев является воспитанником клуба и играет за главную команду с 2024 года. На его счету уже 19 голов и 8 ассистов в 43 матчах.
