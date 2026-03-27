На полях международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026 инновационный кластер Astana Hub и национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» подписали меморандум о сотрудничестве, передает BAQ.kz.

Документ закрепляет намерение сторон вместе развивать технологическое предпринимательство и расширять финансовые возможности для казахстанских IT-компаний.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев и председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин.

Что это даст IT-компаниям

Главная цель партнерства — сделать так, чтобы стартапам и технологическим проектам в Казахстане было проще получать финансирование и выходить на новые рынки. Речь идет о более тесной связке между экосистемой Astana Hub и финансовыми инструментами холдинга «Байтерек».

По сути, это означает усиление поддержки IT-проектов на всех этапах развития — от запуска идеи до масштабирования и международной экспансии.

«Для нас это стратегическое партнерство, которое усиливает финансовую инфраструктуру поддержки IT-компаний. Сегодня мы видим ключевой барьер их роста — ограниченный доступ к ликвидности и финансированию», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

По его словам, сейчас совместно с холдингом «Байтерек» прорабатывается новый инструмент льготного кредитования стартапов. Один из самых интересных возможных механизмов — кредитование под долю в компании, без обязательного материального залога. Для многих молодых IT-команд это может стать серьезным прорывом.

Какие направления станут ключевыми

Стороны договорились работать сразу по нескольким важным направлениям. Среди них:

запуск совместных программ поддержки;

расширение доступа IT-компаний к банковскому финансированию;

использование инструментов государственной гарантийной поддержки;

развитие акселерационных и инвестиционных программ;

поддержка проектов с экспортным потенциалом.

Особый акцент будет сделан на продвижении казахстанских IT-решений за рубежом. В первую очередь речь идет о выходе на рынки Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и других перспективных регионов.

Какие инструменты подключит «Байтерек»

В рамках меморандума планируется задействовать возможности дочерних организаций холдинга.

Так, Экспортно-кредитное агентство Казахстана сможет предоставить IT-компаниям страхование экспортных контрактов, гарантии исполнения обязательств и предэкспортное финансирование.

Фонд «Даму» будет участвовать через механизмы гарантийной поддержки и субсидирования процентных ставок при получении банковских займов.

А Qazaqstan Investment Corporation обеспечит инвестиционную поддержку технологических проектов.

Кроме того, стороны рассматривают создание «единого инвестиционного окна» на базе холдинга «Байтерек». Предполагается, что этот механизм поможет сопровождать IT-проекты на всех стадиях — от идеи до полноценной реализации.

«Подписание меморандума позволяет объединить эти возможности и выстроить системную поддержку IT-компаний: от доступа к финансированию и гарантийным механизмам до сопровождения при выходе на экспортные рынки», — подчеркнул председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин.

Сегодня технологическое предпринимательство становится одним из ключевых драйверов экономики, и государство все активнее делает ставку на развитие IT-сектора.