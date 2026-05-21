Астана принимает ВЕЭС и Евразийский экономический форум: что Казахстан продвигает в ЕАЭС

28–29 мая Астана станет главной площадкой евразийской экономической повестки: в столице Казахстана пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийский экономический форум. Мероприятия состоятся на фоне председательства Казахстана в органах ЕАЭС. Главная тема форума – "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие вопросы вынесены на повестку, какие инициативы продвигает Казахстан и почему эта встреча важна для страны.

Почему форум важен для Казахстана

В 2026 году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза. В обращении к главам государств ЕАЭС Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что с 1 января председательство перешло к Казахстану, а новый этап развития Союза должен опираться на Декларацию "Евразийский экономический путь" до 2030 года и на период до 2045 года.

Для Казахстана проведение ВЕЭС и Евразийского экономического форума – это не только крупное международное событие, но и возможность обозначить свои экономические приоритеты внутри Союза: развитие транзитного потенциала, снижение торговых барьеров, цифровизацию промышленности и АПК, а также расширение кооперации с партнёрами.

Руководитель Национального аналитического центра при Nazarbayev University, экономист Расул Рысмамбетов считает, что нынешний форум может усилить роль Казахстана как экономического и транзитного центра Евразии.

"Для Казахстана это, по сути, возможность закрепить себя как экономический и транзитный центр Евразии. Мы видим, что в регионе сохраняется сложная геополитическая ситуация, против России действуют санкции, меняются логистические и торговые маршруты. В этих условиях Казахстан всё больше выходит на первый план – не только в рамках СНГ, но и шире, в евразийском пространстве и Центральной Азии. Сам факт проведения такого форума в Астане может усилить наш политический и инвестиционный статус", – отметил Расул Рысмамбетов.

По его словам, в условиях глобальной нестабильности Казахстану важно показать себя как устойчивую экономику с сильными внешнеэкономическими связями.

"Для нас это возможность продвигать свои торговые инициативы, транзитные проекты, вопросы промышленной кооперации и цифрового подхода. В мире сейчас много нестабильности, и для Казахстана это способ показать, что мы остаёмся устойчивой экономикой с достаточно сильными внешнеэкономическими связями. Важно не просто принять форум, а использовать его как инструмент для усиления своей роли в регионе", – сказал эксперт.

Что будут обсуждать на форуме

По данным Евразийской экономической комиссии, V Евразийский экономический форум пройдёт 28–29 мая в Конгресс-центре Астаны на территории делового комплекса EXPO. Архитектура форума включает около 30 мероприятий, объединённых в четыре тематических блока. Главная тема – "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".

В фокусе обсуждений – цифровая трансформация экономик стран ЕАЭС, применение искусственного интеллекта, развитие цифровой торговли, промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, логистики и общего рынка труда.

На заседании Совета ЕЭК заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин ранее обозначил приоритеты Казахстана на период председательства. Среди них – внедрение инструментов искусственного интеллекта в отраслях экономики, использование логистического потенциала Союза, цифровизация промышленности и АПК, устранение барьеров во взаимной торговле и развитие сотрудничества с третьими странами.

Таким образом, форум в Астане будет не только площадкой для политических заявлений. Главный вопрос – смогут ли страны ЕАЭС договориться о практических решениях, которые упростят торговлю, транзит и работу бизнеса внутри Союза.

Искусственный интеллект как новая повестка ЕАЭС

Отдельный акцент сделан на искусственном интеллекте. Казахстан предлагает рассматривать ИИ не как отдельную технологическую тему, а как инструмент для развития экономики, логистики, промышленности, аграрного сектора и госуправления.

Эта линия совпадает с общей цифровой повесткой страны. В обращении к главам государств ЕАЭС Касым-Жомарт Токаев отметил, что искусственный интеллект должен стать одним из инструментов развития евразийской экономической интеграции. Казахстан, по его словам, открыт к обмену опытом с партнёрами по ЕАЭС в сфере ИИ, цифрового регулирования и трансформации экономики.

Для бизнеса это может иметь практическое значение: речь идёт о цифровых сервисах, электронном документообороте, прозрачных процедурах, сокращении бюрократии и более быстром прохождении товаров через границы.

Транзит и логистика: главный интерес Казахстана

Один из ключевых интересов Казахстана в ЕАЭС – развитие транзитного потенциала. Для страны, расположенной между крупными рынками Востока и Запада, транспортные коридоры остаются стратегическим направлением.

В Правительстве Казахстана ранее отмечали необходимость развития "бесшовного" транзита. Речь идёт о применении навигационных пломб, единой транзитной декларации и унифицированных механизмов обеспечения уплаты таможенных платежей. Эти меры должны упростить перемещение товаров и снизить издержки бизнеса.

Расул Рысмамбетов считает, что Казахстану важно уже сейчас выстраивать эффективные торговые и логистические механизмы внутри ЕАЭС.

"Нам нужно, чтобы товары быстрее проходили через границы, чтобы процедуры были понятными, прозрачными и предсказуемыми. Российский рынок – это более 140 миллионов человек, и для Казахстана он остаётся важным. Кроме того, через Россию для нас по-прежнему имеет значение транзит в направлении Европы. Поэтому транспортные коридоры, цифровизация, упрощение процедур – это не абстрактные темы, а конкретные экономические интересы Казахстана", – отметил экономист.

Какие отрасли Казахстана зависят от рынка ЕАЭС

ЕАЭС остаётся важным рынком для ряда казахстанских отраслей. По словам Расула Рысмамбетова, в первую очередь речь идёт о машиностроении, металлургии, пищевой промышленности и аграрном секторе.

"Если говорить о секторах, которые зависят от рынка ЕАЭС, то это, конечно, машиностроение, металлургия, пищевая промышленность и аграрный сектор. Для них важны отсутствие таможенных пошлин, близкая логистика и возможность работать на большом рынке. При правильной настройке правил ЕАЭС может быть одним из основных рынков для казахстанских производителей", – пояснил эксперт.

Отдельное значение имеет агропромышленный комплекс. В программе форума заявлены вопросы цифровой модернизации общего аграрного рынка, прослеживаемости сельхозпродукции, электронных сервисов и новых инструментов торговли. Также с 1 июня 2026 года должно вступить в силу соглашение о правилах выпуска, обращения и погашения складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию в рамках ЕАЭС.

Эксперт считает, что Казахстану важно активнее продвигать тему продовольственной безопасности и доступа отечественных компаний к рынкам стран Союза.

"Нам нужно продвигать вопросы продовольственной безопасности и добиваться того, чтобы казахстанские компании могли полноценно участвовать в государственных закупках стран ЕАЭС. Если мы говорим о едином экономическом пространстве, то бизнес должен видеть реальные возможности, а не только формальные декларации. Для Казахстана это особенно важно, потому что у нас есть производственный и аграрный потенциал, который можно масштабировать через региональные рынки", – сказал Рысмамбетов.

Барьеры для бизнеса остаются чувствительной проблемой

Несмотря на формальное существование единого рынка, бизнес в ЕАЭС по-прежнему сталкивается с барьерами. Это один из вопросов, который Казахстан намерен поднимать в рамках своего председательства.

По данным Правительства, среди приоритетов Казахстана – устранение барьеров во взаимной торговле и развитие торгово-экономического сотрудничества с третьими странами.

Рысмамбетов отмечает, что на практике предприниматели часто сталкиваются не с таможенными пошлинами, а с нетарифными ограничениями.

"Формально у нас единый рынок, но бизнес постоянно сталкивается с нетарифными ограничениями, непонятными техническими требованиями, задержками на границе, вопросами сертификации, санитарными нормами. Таких проблем достаточно много. Иногда это выглядит как скрытый протекционизм. В таком случае либо нужно добиваться, чтобы партнёры действительно открывали свои рынки, либо Казахстану придётся думать о защите собственных компаний", – заявил экономист.

По его мнению, именно от решения таких вопросов будет зависеть реальная польза форума для бизнеса.

"У форума, безусловно, есть сильная политическая составляющая. Но его практическая ценность будет зависеть от того, какие конкретные договорённости будут достигнуты. Если речь пойдёт о реальном снижении барьеров, упрощении транзита, цифровизации процедур и доступе бизнеса к рынкам, тогда это будет важный результат. Если же всё ограничится общими заявлениями, эффект для бизнеса будет гораздо слабее", – резюмировал Расул Рысмамбетов.

Что может стать итогом для Казахстана

ВЕЭС и V Евразийский экономический форум в Астане проходят в момент, когда ЕАЭС пытается обновить свою экономическую модель. Если раньше основной акцент делался на торговле, таможенных правилах и общих рынках, то сейчас в центр выходит цифровая совместимость, искусственный интеллект, логистика и снижение барьеров для бизнеса.

Для Казахстана это возможность закрепить за собой роль страны, которая продвигает в Союзе прагматичную экономическую повестку: транзит, цифровую торговлю, промышленную кооперацию, развитие АПК и защиту интересов национального бизнеса.

Главный вопрос – перейдут ли обсуждения в практические решения. Если по итогам встреч будут достигнуты договорённости по упрощению торговли, цифровизации процедур и снижению нетарифных ограничений, форум в Астане может стать не просто политическим событием, а важным шагом для усиления экономической роли Казахстана в ЕАЭС.