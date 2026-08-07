Астана впервые примет мировой конкурс баянистов и аккордеонистов

Международный конкурс Coupe Mondiale пройдёт в Астане с 23 по 27 августа.

Это 79-й по счёту конкурс и первый, который принимает Казахстан. Для Центральной Азии он тоже станет первым. Параллельно в столице соберётся 156-й Конгресс делегатов Международной конфедерации аккордеонистов.

Coupe Mondiale считается одним из старейших и самых известных состязаний в баянном и аккордеонном искусстве. В Астану съедутся исполнители и эксперты из Европы, Азии, Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Среди гостей президент конфедерации Мирко Патарини, вице-президенты Ли Цонг и Зорица Каракутовска, генеральный секретарь Киммо Маттила.

Всё пройдёт на площадках Центрального концертного зала. Помимо конкурсных прослушиваний запланированы мастер-классы и концерты.

25 августа выступит казахстанский баянист Олжас Нурланов, победитель 74-го Coupe Mondiale.

26 августа покажут программу «Танго» с участием коллектива «Saz & Soul» и квартета «Samǵa».

27 августа состоятся заключительные прослушивания, награждение победителей и закрытие конкурса.

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и информации. Организатор - Государственная академическая концертная организация «Казахконцерт» имени Розы Баглановой.