Астана впервые примет мировой конкурс баянистов и аккордеонистов
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Международный конкурс Coupe Mondiale пройдёт в Астане с 23 по 27 августа.
Это 79-й по счёту конкурс и первый, который принимает Казахстан. Для Центральной Азии он тоже станет первым. Параллельно в столице соберётся 156-й Конгресс делегатов Международной конфедерации аккордеонистов.
Coupe Mondiale считается одним из старейших и самых известных состязаний в баянном и аккордеонном искусстве. В Астану съедутся исполнители и эксперты из Европы, Азии, Америки, Австралии и Новой Зеландии.
Среди гостей президент конфедерации Мирко Патарини, вице-президенты Ли Цонг и Зорица Каракутовска, генеральный секретарь Киммо Маттила.
Всё пройдёт на площадках Центрального концертного зала. Помимо конкурсных прослушиваний запланированы мастер-классы и концерты.
- 25 августа выступит казахстанский баянист Олжас Нурланов, победитель 74-го Coupe Mondiale.
- 26 августа покажут программу «Танго» с участием коллектива «Saz & Soul» и квартета «Samǵa».
- 27 августа состоятся заключительные прослушивания, награждение победителей и закрытие конкурса.
Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и информации. Организатор - Государственная академическая концертная организация «Казахконцерт» имени Розы Баглановой.
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