Нефть Brent подешевела до 79 долларов за баррель

Стоимость эталонной марки Brent опустилась до 79,19 доллара за баррель, передает BAQ.KZ со ссылкой на Investing.com.

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За сутки котировки снизились на 0,33%, за неделю потеряли 11,03%. Дневной диапазон торгов составил от 78,55 до 80,34 доллара.

Дешевеет и американская нефть West Texas Intermediate (WTI). Сентябрьские фьючерсы опустились до 74,71 доллара за баррель, потеряв 0,68%.

На фоне снижения нефтяных котировок золото прибавило 0,28% и торгуется по 4 317,32 доллара за унцию.

Резкое падение цен на этой неделе связано с перспективой открытия Ормузского пролива.

В среду Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются. По его словам, Тегеран просил США отменить масштабную атаку в выходные.

Они хотели вести переговоры, и мы это делаем, и, похоже, все складывается довольно хорошо, - сказал Трамп в интервью телеканалу FOX5 Las Vegas, не приведя подробностей.

При этом он добавил, что сделка "может быть, а может и не быть".

Ранее на этой неделе президент США говорил, что соглашение об открытии пролива близко и переговоры с Ираном идут. Тегеран это опроверг, заявив, что ведет переговоры только с посредниками в Омане, а сделка по Ормузу, скорее всего, задержится, поскольку морская блокада США остается в силе.

Как сообщалось, Иран согласовал с Оманом географические координаты маршрута для судоходства через пролив. Совместное заявление двух стран находится на финальной стадии подготовки.

Война США и Израиля против Ирана в августе идет седьмой месяц. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив после того, как июньское перемирие с США развалилось.

Дополнительным фактором риска остается новый фронт в Красном море, где связанные с Ираном йеменские хуситы начали атаковать суда.

Что с котировками в динамике

За три месяца Brent подешевела на 21,78%. При этом за месяц котировки прибавили 10,03%, а за год выросли на 18,42%.

Годовой диапазон торгов остается широким - от 58,72 до 126,41 доллара за баррель. Для сравнения, 22 июля марка торговалась выше 94 долларов.