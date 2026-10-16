Атаки на суда у Ормузского пролива достигли рекорда

За неделю в Ормузском проливе и его окрестностях атаковали 12 судов — это максимум с начала войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает BBC Verify со ссылкой на данные британского морского ведомства UKMTO. С 5 по 11 октября о нападениях сообщили 12 судов, тогда как неделей ранее их было 10. В минувшее воскресенье зафиксировали шесть атак за сутки. С начала текущей недели поступили сообщения ещё о четырёх нападениях.

Эксперты считают, что Иран стремится усилить контроль над проливом и остановить движение судов. При этом атаки распространяются и на другие районы Персидского и Оманского заливов. В числе пострадавших судов — танкер Petro Dolphin под флагом Никарагуа, который загорелся после атаки беспилотника у побережья Омана, более чем в 250 километрах от пролива. 11 членов экипажа спасли, двое числятся пропавшими без вести.

Во вторник затонул контейнеровоз GFS Pride. Все 21 член экипажа были эвакуированы. КСИР Ирана заявил, что судно следовало по несанкционированному маршруту. На фоне нападений сократился и экспорт нефти. По данным аналитической компании Kpler, 13 октября через пролив проходило около 12,6 млн баррелей в сутки против 15 млн в конце сентября. До начала конфликта объём достигал примерно 17 млн баррелей в сутки.

Глава Orbital Risk Intelligence Мартин Келли считает, что Иран расширяет географию атак, чтобы остановить судоходство и запугать экипажи. По данным Vanguard, 9 октября нападения также произошли у побережья Катара и ОАЭ — в сотнях километров от Ормузского пролива.