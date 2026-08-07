Атырауский НПЗ возглавил Муратжан Мусайбеков

Муратжан Мусайбеков назначен генеральным директором и председателем правления ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

Решение принято на внеочередном общем собрании участников товарищества. Тем же решением прекращены полномочия прежнего руководителя Куаныша Бишимова.

Нового директора коллективу представил заместитель председателя правления КазМунайГаза Асет Магауов.

Мусайбеков много лет работал в структурах национальной компании. Он был директором по реализации проектов нефтегазопереработки и нефтехимии КМГ, управляющим директором по переработке нефти, заместителем генерального директора АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг», первым заместителем председателя правления ТОО «KPI Inc.». Работал также в государственных и частных структурах.

Перед заводом руководство КМГ поставило задачи по повышению операционной эффективности и увеличению выхода светлых нефтепродуктов. Отдельно речь идёт о надёжности и энергоэффективности производственных процессов, реализации экологических проектов и условиях труда работников.

В компании подчеркнули важность стабильной и бесперебойной работы завода.