Дастан Сатпаев едва не забил «Ювентусу» в составе «Челси»

17-летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев провел свой третий матч за лондонский «Челси», выйдя на замену в товарищеской встрече с туринским «Ювентусом». Матч предсезонного турне прошел в Гонконге. Казахстанец появился на поле на 65-й минуте, заменив Джейми Байноу-Гиттенса. Спустя почти 20 минут Сатпаев создал один из самых опасных моментов для своей команды, пробив из пределов штрафной, однако голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин сумел поймать мяч.

По данным статистического портала Flashscore, за 25 минут на поле Сатпаев нанес один удар в створ ворот, выполнил шесть точных передач, дважды успешно доставил мяч в финальную треть поля, выиграл две из трех единоборств и совершил один успешный отбор. Его игру оценили в 6,5 балла. Встреча завершилась победой «Ювентуса» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте забил Эдон Жегрова после передачи Кенана Йылдыза. Следующий товарищеский матч «Челси» проведет уже 8 августа против итальянского «Милана», а днем позже сыграет с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим».