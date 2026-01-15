В Казахстане добровольные пожарные пункты "Ауыл құтқарушылары" ликвидировали в прошлом году 753 возгорания собственными силами, передает BAQ.KZ.

Еще более 2 000 случаев они потушили совместно с государственными пожарными подразделениями.

– Это позволило значительно снизить ущерб в сельских населённых пунктах. Один из ярких примеров — село Маржанбулак Актюбинской области, где добровольное формирование оперативно потушило пожар в детском саду и эвакуировало 60 человек, включая 50 детей, – отметили в МЧС страны.

Программа реализуется по инициативе Главы МЧС Казахстана и направлена на создание добровольных противопожарных формирований из числа местных жителей. Они проходят специальное обучение и получают навыки быстрого реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации. Такой подход позволяет локализовать возгорания на ранней стадии, снижать последствия и повышать безопасность сельских жителей.



Все пожарные посты оснащаются техникой, средствами связи, насосами, первичными средствами пожаротушения и индивидуальной защитой за счёт МЧС. Эксперты отмечают, что первые 10–15 минут после начала пожара определяют масштаб ущерба, и благодаря программе это критическое время используется максимально эффективно.



Сегодня "Ауыл құтқарушылары" охватывает 17 регионов Казахстана. По стране создано 154 новых добровольных пункта, куда было передано 149 единиц специальной техники. Такая система делает сельские населённые пункты более защищёнными и устойчивыми к чрезвычайным ситуациям, повышая общий уровень безопасности в стране.