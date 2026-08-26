Августовская конференция педагогов проходит в Астане

В Астане проходит Августовская конференция педагогов на тему «Жаңа Конституция – білім беру жүйесінің стратегиялық негізі», сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Мероприятие стало площадкой для подведения итогов прошедшего учебного года, обсуждения актуальных вопросов сферы образования и определения основных приоритетов на новый учебный год.

По словам министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой, одним из ключевых направлений работы остается комплексная поддержка сельского образования и развитие образовательной инфраструктуры. В стране продолжается реализация проекта «Келешек мектептері», направленного на сокращение разрыва между городскими и сельскими школами.

Сулейменова также остановилась на финансировании сферы образования. По ее словам, за последние годы объем выделяемых средств значительно увеличился.

«65,9% средств направляется на фонд оплаты труда наших педагогов. Также стабильно финансируются питание учащихся и обеспечение учебниками. Усиливается поддержка технического и профессионального образования», – сказала Жулдыз Сулейменова.

Глава Минпросвещения отметила, что инвестиции в образование уже дают конкретные результаты. В числе основных направлений дальнейшей работы она назвала поддержку педагогов, развитие инклюзивного образования и сокращение разрыва в качестве обучения между городом и селом.

«65% школ страны расположены в сельской местности. В них обучаются более 1,5 млн детей», – сообщила министр.

Отметим, в рамках конференции проходит выставка «Білім болашағы», где представлены современные образовательные решения и технологии. Также программой предусмотрено пленарное заседание с участием педагогов и церемония награждения.

Участники конференции обсуждают развитие системы образования, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в учебный процесс, подготовку педагогов к новым требованиям, а также вопросы воспитания и безопасности детей в цифровой среде.