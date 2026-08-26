Авто с чужими VIN-кодами ставили на учет в Казахстане

В Алматинской области вынесли приговор 17 участникам организованной преступной группы, которая занималась незаконной регистрацией автомобилей. В зависимости от роли и степени участия фигуранты получили от 2 до 11 лет лишения свободы, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным ведомства, преступная схема действовала в течение двух лет. За это время ее участники незаконно поставили на учет более 800 транспортных средств, обходя установленные требования.

На первом этапе были зарегистрированы 642 грузовых автомобиля, ввезенных в Казахстан с нарушением требований технических регламентов.

Позже участники группы начали использовать так называемую схему «оживления двойников». Незаконно ввезенным легковым автомобилям присваивали VIN-коды машин, которые ранее были зарегистрированы в Казахстане, а затем сняты с учета. Таким способом удалось зарегистрировать еще 209 автомобилей.

В АФМ сообщили, что в схеме участвовали сотрудники полиции, работники специализированного ЦОНа и частные нотариусы. Они помогали вносить недостоверные сведения в информационные системы и оформлять доверенности на подставных лиц.

Государство недополучило более 6,6 млрд тенге

Общая сумма неуплаченных регистрационного и утилизационного сборов превысила 6,6 млрд тенге. Из них 5,4 млрд тенге приходится на первичный регистрационный сбор, еще 1,2 млрд тенге — на утильсбор.

Во время расследования владельцы автомобилей добровольно оплатили часть первичных регистрационных сборов. В результате государству возместили более 1 млрд тенге.

По решению суда также конфискованы пять автомобилей, которые, как установлено, были приобретены осужденными на преступные доходы.

Четверых бывших сотрудников полиции лишили специальных званий. Причастным к делу нотариусам запретили заниматься нотариальной деятельностью.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.