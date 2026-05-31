Автобус загорелся после ДТП в Турции: есть погибшие и пострадавшие

В Турции произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса, в результате которого погибли семь человек, еще около 30 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили местные СМИ.

Авария случилась в провинции Денизли. По предварительным данным, автобус, следовавший по трассе, во время движения столкнулся с дорожным ограждением. После удара транспортное средство загорелось.

В момент происшествия в салоне находились 37 пассажиров.

На место аварии оперативно прибыли экстренные службы. Они ликвидировали возгорание, а также оказали помощь пострадавшим. Раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения на машинах скорой помощи.

Причины ДТП устанавливаются.