Автобус загорелся после ДТП в Турции: есть погибшие и пострадавшие
Сегодня 2026, 13:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:44Сегодня 2026, 13:44
191Фото: istockphoto.com
В Турции произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса, в результате которого погибли семь человек, еще около 30 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили местные СМИ.
Авария случилась в провинции Денизли. По предварительным данным, автобус, следовавший по трассе, во время движения столкнулся с дорожным ограждением. После удара транспортное средство загорелось.
В момент происшествия в салоне находились 37 пассажиров.
На место аварии оперативно прибыли экстренные службы. Они ликвидировали возгорание, а также оказали помощь пострадавшим. Раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения на машинах скорой помощи.
Причины ДТП устанавливаются.
Самое читаемое
- В Акмолинской области отремонтировали вокзал 1980 года постройки
- «Такого не видели 40 лет»: в Семее обнажилось дно Иртыша и остановились суда
- В Туркестанской области по подозрению в убийстве задержали школьницу
- Лошади Пржевальского выпущены в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
- США с апреля перенаправили 115 судов в рамках морской блокады Ирана